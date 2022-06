Prokuratūrai nodota lieta par miesas bojājumu nodarīšanu kādam vīrietim, kā arī draudēšanu policistiem

Šā gada februārī Valsts policijā tika saņemta informācija, ka slimnīcā nogādāts cilvēks, kurš Piltenē, kādā īpašumā guvis miesas bojājumus – sistas brūces. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kriminālpolicija nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu, noskaidroja iespējamo vainīgo personu un devās uz vīrieša dzīvesvietu viņu aizturēt.

Aizturēšanas laikā vīrietis izrādīja agresīvu pretošanos policijas darbiniekiem, nepildot to likumiskās prasības, paņēma no galda saliekamo nazi, izvilka naža asmeni un demonstrēja gatavību pielietot to pret policijas darbiniekiem, kā arī izteica draudus nogalināt. Vīrietis arī uzsāka bēgšanu – izlēca pa otrā stāva logu un skrēja prom, taču likumsargi viņu aizturēja.

Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu un par pretošanos varas pārstāvim. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Soda apmēru noteiks tiesa.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.