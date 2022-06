FOTO: atklāj karā nogalinātā ukraiņu fotogrāfa Maksa Levina darbu izstādi

Viņa norādīja, ka iniciatīva Saeimas namā izstādīt ukraiņu žurnālista un dokumentālā fotogrāfa Maksa Levina darbus, kuri tapuši Krievijas izraisītā kara Ukrainā pirmajās dienās, nākusi no Ukrainas parlamenta – Verhovna Rada – priekšsēdētāja Ruslana Stefančuka. Trīs jūru iniciatīvas samits ir piemērots brīdis izstādes atklāšanai, jo pulcē dalībniekus no valstīm, kuras vieno vēlme stiprināt demokrātiju un pretoties Krievijas brutālajai agresijai tepat Eiropā, akcentēja Saeimas priekšsēdētāja.

I.Mūrniece izteica līdzjūtību M.Levina tuviniekiem, kolēģiem un līdzgaitniekiem. Lai viņa piemiņa un darbi kalpo iedvesmai, veidojot Eiropu drošāku, un lai nākotne nestu uzvaru Ukrainai, sacīja I.Mūrniece.

M.Levina fotogrāfijas atklāj skarbo patiesību par Krievijas karu Ukrainā. Savu profesionālo pienākumu viņš pildīja līdz mūža galam, dokumentējot drosmīgos Ukrainas karavīrus, kuri aizstāv gan Ukrainu, gan visas Eiropas demokrātiju. Mēs maksājam augstu un šausminošu cenu, lai varētu būt Eiropā, izstādes atklāšanā sacīja Ukrainas parlamenta vicespīkere Olena Kondratjuka.

Pirmajās piecās pilna mēroga kara dienās M.Levinam izdevās publicēt fotoreportāžas no vismaz septiņiem karstajiem punktiem dažādās Ukrainas vietās – no Harkivas līdz Vasiļkivai, kā arī no vairākām apdzīvotām vietām pie Irpiņas un Žitomiras. 2022.gada 13.martā viņš pazuda bez vēsts. Vēlāk atklājās, ka M.Levins gājis bojā, veicot dienesta pienākumus, miris no diviem apzināti raidītiem krievu okupantu šāvieniem. Pēc nāves M.Levins saņēmis Ukrainas valsts apbalvojumu par drosmi un apņēmību, dokumentējot Krievijas agresiju.

Izstādes iniciators ir Ukrainas parlaments, to atbalsta Saeima un Ukrainas vēstniecība Latvijā.