"Ko tu dari, "svoloč"?! Nesit!" Policista veiktā aizturēšana jaunjelgavniekam Jūlijam neļauj attapties

"Bez Tabu" redakcijā vērsās senioru pāris – Jūlijs un Brigita -, kuri stāstīja par spraigiem notikumiem šā gada sākumā, kad automašīnu, kurā brauca 75 gadus vecais Jūlijs un viņa dēls Ēriks, apturēja VP Jaunjelgavas inspektors Vilnis Rubiķis.

"Apstājāmies, skatos, ka Rubiķis. Pienāca, kur sēdēja mans dēls, iepūta [asaru] gāzi un izrāva viņu no mašīnas aiz spranda.

Likumsargs apturēja automašīnu, jo dēls bija izsludināts meklēšanā, stāstīja 75 gadus vecais Jūlijs. Taujāti, ko dēls bija noziedzies, senioru pāris sacīja, ka par vairākām lietām, bet nesakot neko konkrētāk," stāsta Jūlijs.

Sāka dauzīt viņu ar kājām, rokām. Es, tēvs, nevarēju uz to noskatīties. Man viss bija uz nervu pamata! Šodien atceros, kā viņš [policists] sita, kā viņš viņu [dēlu] dauzīja. Viņš jau uz zemes gulēja, nabags. Es izkāpu ārā un bļāvu: "Rubiķi, ko tu dari, "svoloč"?! Nesit!" Teica, ka sitīs, un teica man: "Es tevi, stulbais čigān, arī nositīšu!".

Jūlijs raidījumam stāstīja, ka viņam netika sists, tomēr par aizrādīšanu policistam saņēma sejā asaru gāzes šalti. "Es neko vairs neredzēju, pieliecos pie zemes," atminējās Jūlijs.

Iesaistoties policijas papildspēkiem, viņu un dēlu aizturēja un nogādāja iecirknī, stāstīja Jūlijs. Pats esot atbrīvots pēc aptuveni divām stundām, bet dēls aizvien ir ieslodzījumā, gaida tiesu par noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus, iespējams, pastrādājis un kuru dēļ notika aizturēšana.

Aizturētā māte Brigita un tēvs Jūlijs vaino likumsargu Rubiķi nepamatotā agresijā pret dēlu un Jūliju. Jūlijs no pārdzīvojumiem iedzīvojies pamatīgās veselības problēmās, ko apliecina ar daudziem ārstu izrakstītiem dokumentiem, kas tapuši ilgākā laika nogrieznī pēc saķeršanās ar policistu.

"Man bija ļoti spēcīga veselība, bet tagad esmu kroplis naturāls! Vairs neko nevaru, visu laiku pa gultu! Tas viss ir uz nervu pamata," stāsta Jūlijs.

Pārbaudēs pārkāpumus policista rīcībā nekonstatē

Seniori par policista rīcību sūdzējušies VP Zemgales reģiona pārvaldē (VP ZRP) un Iekšējās drošības birojā (IDB), kas uzrauga likumsargu darbu.

"Bez Tabu" sazinājās ar nepamatotā agresijā vainoto inspektoru Rubiķi. Viņš gan nevēlējās sīki komentēt notikušo, vien norādīja, ka viņa, aizturētā un aizturētā tēva rīcību esot izmeklējušas kompetentas institūcijas.

Aizturēšana notika, jo tiesa kriminālprocesa par fizisku vardarbību pret sievieti, nodarot miesas bojājumus, kā arī par laupīšanu ietvaros izsludināja Ēriku Sīmani meklēšanā un piemēroja viņam drošības līdzekli apcietinājumu, bet aizdomās turētais nebija ieradies uz soda izciešanu, raidījumu informēja Dace Kalniņa, VP ZRP pārstāve. Pēc aizturētā tuvinieku sūdzības par policista rīcību VP ZRP veikusi pārbaudi.

"Veicot dienesta pienākumus, pamanīja, ka automašīnā ir meklēšanā esošā persona. Informēja viņu, ka viņš tiek aizturēts un lūdza izkāpt no automašīnas. Vīrietis ignorēja prasību. Policists aicināja viņu izstiept rokas, lai uzliktu rokudzelžus. Arī šo prasību vīrietis ignorēja. Viņš centās izkāpt no automašīnas pa otras puses durvīm," informē Valsts policijā.

"Viņam izdevās izkļūt no automašīnas, metās bēgt. Protams, policists devās viņam pakaļ, noķēra, bet aizturamais pretojās policistam. Viņam izdevās izrauties no policista, tad atkal metās bēgt. Nepārtraukti izrādīja pretestību. To izrādīja ne tikai viņš, bet arī vīrieša tēvs, kurš uzbruka policistam, traucēja dēla aizturēšanu, draudēja ar koka zaru. Līdz ar to policists bija spiests pielietot piparu gāzi pret vecāko kungu."

"Pārbaudē nekonstatēja, ka aizturētais tika sists, tāpat nekonstatēja, ka policists būtu pārsniedzis dienesta pilnvaras." Tāpat VP pārstāve Kalniņa informēja, ka uz aizturēšanas vietu tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuras mediķi veselības pārbaudē nekonstatēja veselības apdraudējumus aizturētajam. Tāpat aizturētā vizuāla apskate tika veikta arī vēlāk aizturēšanas vietā, un arī tad netika saskatīti miesas bojājumi, piebilda Kalniņa.

Vēl jo vairāk: aizturēšanas vietā policisti esot piedāvājuši piesaistīt mediķus, no kā vīrietis atteicies, parakstoties par to žurnālā.

Kā izrādījās, miesas bojājumi tika konstatēti policistam Rubiķim, kurus apliecina medicīniskās apskates dokumentācija, norādīja Kalniņa.

Pēc policista Rubiķa rīcības pārbaudes, kurā nekonstatēja pārkāpumus inspektora darbībās, VP ierosinājusi divus kriminālprocesus: pret 75 gadus veco Jūliju par uzbrukumu policistam, kā arī pret aizturēto Ēriku par nepakļaušanos policista prasībām.

Resorisko pārbaudi veica arī IDB

"Pārbaudē ziņas par Valsts policijas amatpersonas dienesta pilnvaru pārsniegšanu, ja tā saistīta ar vardarbību, neapstiprinājās, kā rezultātā Iekšējās drošības birojā 2022. gada aprīļa beigās tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Vienlaikus jāatzīmē, ka IDB jau kopš darbības uzsākšanas pastiprināti pievērš uzmanību noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību, novēršanai, aktīvi veicot preventīvos pasākumus, tādējādi ar vardarbību saistīto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīti dienesta pienākumu pildīšanas laikā, skaits pakāpeniski samazinās," skaidro Iekšējās drošības birojs.

Taujāta, vai notikušais aizturēšanas laikā iemūžināts kādā, piemēram, ķermenim piestiprināmas kameras video ierakstā, VP pārstāve Kalniņa atbildēja, ka tobrīd kamera nebija uzstādīta.