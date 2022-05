Suņu frizētavas apmeklējums beidzas ar mīluļa nāvi

Savā "Facebook" kontā Treija raksta: “Mūsu suni tas vairs neatgriezīs, bet vēlos izstāstīt par šo prātam neaptveramo, bezatbildīgo rīcību.”

Izveda pastaigā...

18. maijā Velo aizvests uz salonu Šampēterī, Stendes ielā 7/5, pie meistares Evas. Saimnieki viņai uzticēja suni un paši nebija klāt, kad pēc frizēšanas pabeigšanas meistare nezināmu iemeslu dēļ nolēma, ka var izvest suni ārā pastaigāties.

“Tas tika darīts, neņemot vērā, ka Velo atradās svešā vidē un pie svešiem cilvēkiem, un arī pie skaļās pilsētas dzīves viņš nav pieradis. Pastaigas brīdī suns izmaucās no kakla siksnas un aizbēga. Par to, ka suns ir pazudis, mums tika paziņots gandrīz stundu pēc notikušā, un pat ne piezvanot, bet vienkārši atsūtot garu īsziņu,” stāsta Treija.

Viņa gan atzīst, ka vīrs sastrēgumu dēļ nedaudz kavējis laiku, kad suns bija jāsaņem atpakaļ, taču jebkurā gadījumā friziere tā rīkoties nedrīkstēja. Saimnieki savu suni salonam tuvā un tālā apkārtnē meklējuši astoņas stundas, palīdzējuši arī pilnīgi svešinieki, kamēr pati friziere mierīgi turpinājusi darbu un meklēšanā nav pat iesaistījusies, jo viņai esot pilns pieraksts un jāfrizē citi suņi.

Apjukumā paskrēja zem auto

Tikai ap deviņiem vakarā saimnieki pamanījuši Velo – pēc gandrīz astoņu stundu atrašanās neierastos apstākļos suns bijis pilnīgā apātijā un apjukumā, nav pat reaģējis uz saucieniem. Tad viņš pēkšņi izdomājis skriet pāri ielai, un tajā brīdī Velo notrieca auto.

Suns uzreiz nogādāts veterinārajā klīnikā, kur ārsti par viņa dzīvību cīnījās visu nakti, taču no rīta Velo aizgāja uz citiem medību laukiem. Pēc veterinārārstes teiktā, suns bijis ne tikai fiziski savainots, bet arī pilnīgā šoka stāvoklī, un tas viss kopā arī noveda līdz traģiskajam iznākumam.

Veterinārārsti par Velo dzīvību cīnījās visu nakti, bet velti. (Foto: no privātā arhīva)

Saimniece vēršas policijā

Sarunā ar "Kas Jauns Avīzi" Agate Treija atklāj, ka salona īpašniece viņai piezvanījusi un lūgusi šo incidentu nokārtot “pa kluso”, apsolot segt zaudējumus.

“Tomēr mana juriste ieteica vērsties policijā ar iesniegumu par nolaidīgu attieksmi pret personas īpašumu, kuras rezultātā ir radušies zaudējumi, un to es arī izdarīju. Pēc tam jau arī kļuva skaidrs, kāpēc gribēja pa kluso – izrādās, ka salons vispār it kā darbojoties nelikumīgi. Nesaprotu, kā tas valstī var notikt, jo tā iestāde tur darbojās visai ilgus gadus, un daudzi man paziņas tur veda savus suņus – līdz šim gan arī atsauksmes bija labas,” saka Treija. No pašas meistares līdz šim brīdim neesot saņemta nekāda atvainošanās.

“Velo bija ļoti uzticīgs suns un pieķēries saimniekiem, tādēļ arī, visticamāk, bija tā satraucies situācijā, kad pēkšņi viņu kaut kur gribēja vest pilnīgi svešs cilvēks. Viņš mums bija kā ģimenes loceklis, un sevišķi tagad pārdzīvo mūsu sešus gadus vecais dēls, jo viņi abi bija pilnīgi nešķirami. Viņš gan līdz galam nav sapratis, kas īsti noticis, un man jautāja – mammu, vai tu nevari paprasīt dieviņam, lai viņš atdod mums Velo atpakaļ. Es nekad nevarēju iedomāties, ka suņa apmeklējums pie friziera var beigties ar šādu traģēdiju,” nopūšas Treija.

Ar salona īpašnieci "Kas Jauns Avīzei" sazināties neizdevās, jo uz tālruņa zvaniem viņa neatbildēja.