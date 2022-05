Facebook/ Atbalsts izcilībai

Skolēns no Latvijas izcīna bronzas medaļu Eiropas fizikas olimpiādē

No 20. līdz 24. maijam Ļubļanā, Slovēnijā norisinājās Eiropas fizikas olimpiāde (EuPhO), kurā piedalījās arī pieci skolēni no Latvijas. RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolēns Lukass Roberts Kellijs izcīnīja bronzas godalgu, savukārt Rīgas valsts 1. ģimnāzijas skolēni Lorenss Martinsons un Stanislavs Dubrovskis saņēma atzinības. Latvijas komandu pārstāvēja arī Olita Zadorožnaja no Starptautiskās skolas Ekziperī un Roberts Darkevics no Rīgas valsts 1. ģimnāzijas.