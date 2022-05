Policisti bēniņos aiz skursteņa atrod varmāku, kurš vakar nodarīja miesas bojājumus jaunietim ar Ukrainas karogu

Pēc vakardienas gājiena ap plkst.20 netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, tika fiksēts kāds incidents, kad "BMW" markas automašīnas vadītājs, izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus kādam 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram uz pleciem bija uzlikts Ukrainas karogs.

Pēc notikušā "BMW" vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.

Valsts policija nekavējoties sāka kriminālprocesu, kā arī aktīvas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā noskaidroja iespējamo vainīgo personu un tās automašīnu.

Policija atrada minēto automašīnu kādas privātmājas pagalmā, taču tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai iespējamā vainīgā persona slēptu savu atrašanās vietu.

Ap plkst.2 Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa likumsargi kopā ar Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona darbiniekiem aizturēja meklēto personu - 1984.gadā dzimušu vīrieti, kurš bija paslēpies savā dzīves vietā bēniņos aiz skursteņa.

Vīrietis tika aizturēts un šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Tuvākajā laikā tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu. Persona jau iepriekš ir nonākusi policijas redzes lokā.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta 2. daļas, proti par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu likumpārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 48. panta 14. daļu, izmeklēšanas procesā tiks vērtēti atbildību pastiprinošie apstākļi, vai noziedzīgais nodarījums nav saistīts ar nacionālo, etnisko vai sociālo naidu.

Kā ziņots, vakar Rīgā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma", kurā pēc Valsts policijas aplēsēm bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.

Kopumā pasākums aizritēja mierīgā gaisotnē, lai arī atsevišķi konflikti bija. Kā informēja Valsts policija, saistībā ar notikušo gājienu nācies aizturēt astoņas personas, no kurām viena tika centusies stāties gājienam ceļā, lai to nepieļautu.

Kā informēja policija, aizturētā persona bija nogūlusies gājiena maršrutā uz ielas tuvāk Uzvaras parkam.

Vēl kāda persona aizturēta par sīko huligānismu, no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem rādot nepiedienīgus žestus un izsaucot saukļus, savukārt trešā - par to, ka no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem telefonā rādīja Krievijas karogu.

Vēlāk viena persona aizturēta koncerta norises vietā, jo izkliedza necenzētus vārdus. Pret šo personu sākts administratīvais process par sīko huligānismu un nepakļaušanos policijas prasībām. Tāpat koncerta laikā aizturētas divas personas par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā.

Tāpat pie administratīvās atbildības sauktas divas personas par dronu lidināšanu.

Pēc gājiena nonākšanas Uzvaras parkā pasākums lielā mērā noritēja mierīgi un nekādi lieli ekscesi nebija vērojami. Cilvēki bija noskaņoti emocionāli un pasākumu vadītāju uzrunas pavadīja ar skaļiem aplausiem un saucieniem.

Gājienu "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" noorganizējuši patriotiski noskaņoti Latvijas iedzīvotāji, pamatā lai paustu atbalstu padomju pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanai.