Viņš atzīmē, ka tiesībsargājošo iestāžu darbinieki centās savu darbu darīt atbilstoši savam pamatuzdevumam- nodrošināt sabiedrisko mieru un kārtību, tikai starptautiskais, iekšpolitiskais un emocionālais konteksts ir daudz sarežģītāks.

Ministra ieskatā bija kļūdaini 9. maijā pārvietot stendus ar Krievijas karā pret Ukrainu cietušo fotogrāfijām.

Viņš uzsvēra, ka to vēl varētu saprast no policijas viedokļa, bet tas nav attaisnojami un pieņemami no emocionālā viedokļa. Tas izraisīja pamatotu kritikas vilni. Rinkēvičs atzīmē, ka "mums nav jāslēpj patiesība, lai daži justos labi".

Ierakstā Rinkēvičs uzsver, ka ziedu nogādāšanas "pakalpojums" radīja dīvainu sajūtu, savukārt ziedu novākšana 10. maijā un atbildības futbols neradīja pārliecību par pārdomātu rīcību, pielēja eļļu ugunī un pārsteidza visus. Tāpat ministrs vērsa uzmanību uz policistu kavēšanos pārtraukt atklātas Krievijas agresijas piekritēju pretlikumīgas darbības 10. maija pēcpusdienā.

"Lai cik emocionālā stāvoklī visi esam, tomēr atklāti jāizanalizē notikušais, jānovērš problēmas un jāsaprot, ka esam hibrīdkarā un jāmobilizējas visiem," pauž ministrs.

Viņa ieskatā, patlaban būtiski ir valstij demonstrēt gatavību un apņēmību nepieļaut jebkādus likuma pārkāpumus, akcijas, piketus, demonstrācijas, kur iespējama Krievijas agresijas attaisnošana, valstij ir jādemonstrē demokrātijas un likuma spēks.

Tāpat, pēc ministra domām, ir pilnībā un ilglaicīgi jābloķē pieeja "Pārdaugavas stabam". Rinkēvičs uzsver, ka "nav tur ko svinēt vai pieminēt". Turklāt atceres pasākumiem vieta ir kapos.

Ministrs norāda, ka jāatrod un jāsauc pie atbildības visi, kas 9. maijā ārdījās Uzvaras parkā. Tas, Rinkēviča ieskatā, tagad ir policijas goda jautājums.

Viņš arī uzsver, ka jāvērtē Valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas darbinieku, kas savlaicīgi nenovērsa likumpārkāpumus, atbildība. Ministrs turpina, norādot, ka tiesībsargiem un drošības iestādēm jāpārskata visi rīcības algoritmi, jo "mēs neesam miera, bet hibrīdkara apstākļos, kas bija labi 2012. gadā, neder šobrīd".

Pēc ministra paustā, šis nebija arī pats spožākais "politiskās nācijas" brīdis, aizvainoti ir visi, tas tikai parāda, cik sarežģīta un trausla ir situācija. Joprojām Rinkēvičs uzskata, ka ar tiem, kas atzīst Satversmi, nosoda Krievijas agresiju un vēlas dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī, kopā ir jādomā par to, kā tikt pāri šādiem brīžiem.

"Ar tiem, kas mentāli atrodas PSRS vai Krievijā, bet fiziski ir Latvijā un draud līdzpilsoņiem, gan ir jārunā likuma valodā.

Visbeidzot, Latvija ir mūsu valsts, tāpēc mums visiem nav vienalga, kas ar to un ar mums visiem notiek. Tad, kad rimušas pirmās dusmas, vēsu prātu ir jādomā, ko un ka darīt, lai mēs no šīs likstas izejam gudrāki un spēcīgāki," ierakstā uzsver Latvijas ārlietu ministrs.