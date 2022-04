Prokuratūra kritizē Labklājības ministriju par nespēju atgūt naudu no bērnu varmākām

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka vardarbības vai nolaidības rezultātā cietušo bērnu ārstēšanai un rehabilitācijai izveidojamas īpašas iestādes vai nodaļas vispārējās ārstniecības iestādēs un valsts budžetā paredzami speciāli līdzekļi. Izdevumus par bērna ārstēšanu un rehabilitāciju sedz valsts un pēc tam regresa kārtībā piedzen no vainīgajām personām.

Vardarbības vai nolaidības rezultātā cietušiem bērniem rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana tiek īstenota atbilstoši LM piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem kopš 2000. gada.

Prokuratūras pārbaudē konstatēts - neskatoties uz to, ka ministrijai no valsts budžeta tiek piešķirti līdzekļi vardarbības vai nolaidības rezultātā cietušo bērnu rehabilitācijai un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts nepārprotams pienākums no vainīgajām personām regresa kārtībā piedzīt šim mērķim izlietotos līdzekļus, LM līdz šim nav risinājusi jautājumu par minētā likuma prasības izpildi.

Ievērojot iepriekš aprakstīto situāciju, lai pārtrauktu un turpmāk nepieļautu bezdarbību minētajā jautājumā, prokurora iesniegumā uzdots LM līdz 13. oktobrim informēt prokuratūru par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu likumā noteikto pienākumu par regresa piedziņu no vainīgajām personām.