Pensijas šogad plānots indeksēt 1. septembrī

Kā ziņots, valdošā koalīcija otrdien konceptuāli vienojusies atbalstīt Labklājības ministrijas (LM) ieceri šogad agrāk indeksēt pensijas. Pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vārdiem, šī būs daļa no solītā mērķētā atbalsta tam pusmiljonam Latvijas iedzīvotāju, kam atbalsts straujās inflācijas apstākļos "tiešām nepieciešams".

Pensiju indeksācija katru gadu notiek 1. oktobrī.

Paredzēts, ka pensiju indeksācijai no budžeta būtu nepieciešami 26 miljoni eiro 563 000 to saņēmējiem, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja labklājības ministrs Gatis Eglītis (K).

Viņš norādīja, ka indeksācijas koeficients varētu būt 10%. Turklāt, ja patlaban indeksējamā pensijas daļa ir 470 eiro, tad turpmāk tā varētu būt tuvu 500 eiro.

Ministrs pauda, ka "Attīstībai/Par" bija rosinājusi pensiju indeksāciju veikt jau no 1.jūlija, lai kompensētu senioriem un citiem pensiju saņēmējiem ikdienā nepieciešamo preču un pakalpojumu pieaugušo izmaksas, taču tas netika atbalstīts, un, kopīgi vienojoties, plānots to veikt no 1.septembra.

Savukārt, komentējot deputāta Andreja Klementjeva (S) priekšlikumu indeksēt pensijas divas reizes gadā, ja vidējais patēriņa cenu līmenis atbilstošajā periodā kāpis vismaz par 5%, Eglītis norādīja, ka tas nedos vēlamo efektu. Viņaprāt, ir jāskatās inflācijas kāpums iepriekšējos mēnešos, jo indeksācijas būtība ir kompensēt inflāciju.

Ministrs sacīja, ka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 3. augustā būs zināms, kāds ir gada vidējas mēneša inflācijas rādītājs.

Tāpat viņš uzsvēra, ka LM rosina vienreiz gadā izmaksāt 200 eiro pabalstu tiem, kam pensijas ir zem maznodrošināto ienākumu sliekšņa, kas patlaban ir 436 eiro. Koalīcijā gan par šo vēl nav panākta vienošanās.