Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 - Preiļos, Daugavpilī un Alūksnē

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 165 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 143 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 141 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo./Ilustratīvs attēls. (Foto: LETA)