Rojā izzvejo nēģu trumuļus, 12 gadus vecs puišelis pie stūres Pilskalnē un eksministrs ielaužas policijas iecirknī: kriminālā province

Savukārt citā Latgales galā likumsargi strādā godam. Malnavas pagastā, Kārsavā un Rēzeknes novadā viņi notvēruši bariņu likumpārkāpēju, kuri “niekojušies” ar nelegālu šmigas dzīšanu, kūpinājuši aizliegtās cigaretes, slepus glabājuši munīciju un šaudījušies ar nelegāliem ieročiem. Uz lauriem nav snauduši arī Aizkraukles kārtības sargi, kuri notvēruši divpadsmitgadīgu opelīša stūrētaju, kurš pat pamanījās bēgt no policistiem.

Citiem savukārt ar likuma neievērotāju tvarstīšanu neveicas – vien nākas novērst viņu radītās sekas, it īpaši jau Kurzemes pusē. Zivju inspektori no Rojas upes izķeksējuši nelegālos nēģu trumuļus, bet Ventspils pievārtē pašvaldības policisti mežā uzgājuši nakts orientieristu atstātu mēslu instalāciju. Tāpat Ventspils Fantāzijas parkā ar stulbu fantāziju izcēlušie vandaļi, kuri demolējuši bērnu soliņus.

No Rojas upes izzvejo nēģu trumuļus

Operatīvi reaģējot uz kāda makšķernieka sniegto informāciju par iespējami nelegāli ievietotiem zvejas rīkiem Rojas upē, Valsts vides dienesta inspektori nekavējoties devušies uz notikuma vietu. Sūdzība apstiprinājās un no upes tika izņemti pašdarināti zvejas rīki, kas pielāgoti nēģu ieguvei. Kopumā no pašdarinātiem nēģu ķeršanas trumuļiem aprīļa sākumā Rojas upē atpakaļ tika atlaisti 224 apaļmutnieki.

Valsts vides dienests informē: “Šogad Kurzemē izņemti četri nēģu murdi un 22 nēģu ķeršanai paredzēti rīki (trumuļi). Nēģu nelikumīga ieguve ir konstatēta arī citviet Latvijā – šogad izņemti 13 nēģu ieguves trumuļi Vidzemes jūras piekrastes upēs un pieķerts viens pārkāpējs ar nelegālu nēģu murdu Gaujā.

Nēģu un nēģu kāpuru ieguve Latvijā ir aizliegta visu gadu. Vienīgais izņēmums ir rūpnieciskā zveja, kas ir atļauta noteiktās Latvijas upēs, konkrētos to posmos un ļoti ierobežotā laika periodā.

Par nēģu ieguvi ar zvejas rīkiem tiek piemērots naudas sods - fiziskai personai no 280 līdz 700 eiro, juridiskai personai - no 700 līdz 4300 eiro, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā. Papildus tam tiks aprēķināts zivju resursiem nodarītais kaitējums, kura pamata takse par vienu nēģi ir 8 eiro (atkarībā no nodarījuma vietas un laika šī takse palielinās trīs vai piecas reizes). Zaudējumi tiek aprēķināti arī par dzīvotspējīgiem nēģiem.

No Rojas upes zivju inspektori izcēluši nelegālos trumuļus, kas paredzēti nēģu ķeršanai. (Foto: Valsts Vides dienests. )

Gadījumā, ja zivju resursiem nodarītais kaitējums pārsniedz 2500 eiro, jeb piecas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tas uzskatāms par būtisku kaitējumu, par kuru tiek ierosināts kriminālprocess.



Šogad, no nēģu resursu aizsardzības viedokļa, daba ir darījusi lielāko darbu - janvāra un februāra lietus ūdeņi uzturēja paaugstinātu ūdens līmeni upēs, kā rezultātā tika traucēta nēģu nelegāla ieguve. Arī licencētie nēģu zvejas veicēji bija spiesti zveju pārtraukt”.

Bijušais iekšlietu ministrs ielaužas un “iebrūk” Līvānu policijas iecirknī

Bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (tagad - “Republika”, bet ministrēšanas laikā pārstāvēja KPV LV) pirms nedēļas tiesībsargājošās institūcijās sacēla īstu vētru, ielaužoties Valsts policijas Līvānu iecirknī. Patiesībā tā jau nebija nekāda ielaušanās, jo tobrīd tukšajā iecirknī viņš iegāja pa neaizslēgtajām sētas durvīm. Viņš apgalvo, ka iecirknis bija kā izslaucīts no dzīvajām cilvēkdvēselēm, bet policija gan ir pretējās domās – tur esot rosījies kāds remontstrādnieks. Nu iekšlietu struktūru priekšniecībai būs ko norauties, pētot, izmeklējot, skaidrojot, analizējot un tā tālāk to, kā eksministrs uzgājis Līvānu policistu kantora sētas durvis un kāpēc tās nav bijušas aizslēgtas.

Iespējams, ka šis bijis arī priekšvēlēšanu triks, jo eksministrs savu gājienu uz tukšo policijas iecirkni ievietoja sociālajos tīklos ar ierakstu: “Aizdomājies, kam šobrīd uzticēta valsts drošība” un aicinājumu balsot par sevis pārstāvēto “kārtīgo” partiju. Katrā ziņā šis Ģirģena gājiens maz atgādina apzinīga republikas pilsoņa rīcību. Ja nu policisti ātrumā skrējuši ķert kādu slepkavnieku (šādā gadījumā cilvēkiem domas par neaizslēgtām sētas durvīm ir pēdējā vietā)… vai nu, ja policisti ir sagrābti par ķīlniekiem. Šādā gadījumā pirmāk būtu jāceļ trauksme un par redzēto jāziņo attiecīgajām struktūrām, nevis kā narcisam ar uzņemtajiem kadriem jāsāk dižoties sociālajos tīklos. Par laimi nekas tik briesmīgs nebija noticis, bet ar nepatikšanām kādam gan būs jārēķinās.

Sandis Ģirģens stāsta par savas rīcības motīviem:

Valsts policija ir uzsākusi disciplinārlietu par iecirkņa durvju neaizslēgšanu. Policija skaidro notikušā apstākļus, un Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsver, ka šāda situācija ir nepieņemama un gadījums tiks izvērtēts.

Valsts policijas Līvānu kantora telpas ir dislokācijas vieta Preiļu iecirkņa darbiniekiem un dežūrnorīkojumam, kas ikdienā dodas uz izsaukumiem vai patrulē Līvānos un pilsētas apkārtnē. Valsts policijā skaidro, ka gadījumos, kad policijas darbinieki ir ārpus iecirkņa telpām, ēkai jābūt aizslēgtai. Brīdī, kad Ģirģens bija ieradies iecirknī, policisti bija devušies kontrolēt satiksmes drošību pilsētā, nepārliecinoties par to, vai iecirkņa durvju aizslēgšanas mehānisms ir nostrādājis.

Valsts policija informē, ka “ir sākusi resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu konkrētās personas iekļūšanas apstākļus policijas telpās, šādas rīcības motivāciju un mērķus. Tāpat tiks vērtēta personas darbību atbilstība normatīvajam regulējumam saistībā ar telpu filmēšanu un informācijas atspoguļošanu, attiecībā uz ko ir noteikta kārtībā valstī par kā regulējumu bijušajam iekšlietu ministram būtu bijis jāzina. Un pirmais solis, kas būtu jādara, konstatējot iespējamus pārkāpumus vai drošības riskus, būtu jāinformē Valsts policijas vadība. Tas netika darīts, bet tā vietā informācija tika publicēta sociālajos tīklos. Valsts policija, neizvairoties no iespējamas atsevišķu policijas amatpersonu nolaidības, šeit saskata mērķtiecīgu rīcību un ļoti rūpīgi izmeklēs šo gadījumu. Par to liecina jau konstatētie fakti. Viennozīmīgi skaidrs, ka personas policijas atbalsta punkta Līvānos telpās ir mērķtiecīgi iekļuvušas no pagalma puses, pa durvīm, kas nemaz nav paredzētas apmeklētājiem, un nemaz nemēģinot to darīt caur centrālajām ieejas durvīm, kas bija slēgtas. Policija šobrīd no plašākiem komentāriem atturas. (..)

Vienlaikus jāpiemin, ka notikuma vietā (kad notika Ģirģena veiktā filmēšana – red.) atradās persona, kas veica remontdarbus”.

Pilskalna pagastā opelītim pie stūres sēžas divpadsmitgadīgs puišelis un bēg no policijas

Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvalde informē, ka Aizkraukles novadā apturēta automašīna, pie kuras stūres bija sēdies 12 gadus vecs zēns:

“Aizkraukles novada Pilskalnes pagastā automašīnas „Opel Zafira” vadītājs nepakļāvās atkārtotām un vairākkārtējām policijas darbinieku prasībām apturēt transportlīdzekli un bēga no policijas ekipāžas. Kad likumsargi automašīnu apturēja, izrādījās, ka pie stūres ir sēdies 12 gadīgs zēns. Policijā par notikušo sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi.



Policijas ekipāža Pilskalnes pagastā pamanīja pretī braucošu automašīnu „Opel Zafira”. Likumsargi ieslēdza speciālās gaismas signālus un pa atvērta dienesta transportlīdzekļa logu ar zižļa svārstveida kustību aicināja automašīnas vadītāju apstāties, taču viņš nepakļāvās policistu prasībām un uzsāka bēgšanu.

Policisti, izmantojot dienesta transportlīdzekļa speciālās skaņas un gaismas signāla bākugunis, kā arī skaļruni, vairākkārt izteica prasību apturēt automašīnu, taču tās vadītājs turpināja bēgšanu, līdz apdzīvotā vietā samazināja ātrumu un policijas automašīna „Opel Zafira” novirzīja no ceļa braucamās daļas.



Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka automašīnu vadīja 12 gadīgs zēns un tajā atradās pieci nepilngadīgi pasažieri vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Visi nepilngadīgie un mazgadīgais tika nodoti to likumiskajiem pārstāvjiem, savukārt automašīna „Opel Zafira” atdota tās īpašniecei.

Jāpiebilst, ka policijā tiks arī vērtēta transportlīdzekļa īpašnieces atbildība par automašīnas nodošanu lietošanā nepilngadīgai personai. Savukārt par vairākkārtēju neapstāšanos pēc policijas darbinieka prasībām un automašīnas vadīšanu bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām pret mazgadīgo personu ir sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi”.

Ventspilī nakts laikā mežā atstāj „nakts instalāciju” un salauž bērnu soliņus

Pagājušās nedēļas nogalē visnotaļ nepatīkamus „atpūtnieku” nodarījumus atklāja Ventspils pašvaldības policisti, kuri lūdz aculieciniekus ziņot par vandaļiem:

* Nepievilcīgs skats atklājās mežā pilsētas pievārtē, kur kādi nakts izklaižu cienītāji pēc sportiskas uzdzīves mežā aiz sevis bija atstājuši īstu postažu. Pašvaldības policija saņēma fotogrāfijas ar piegružotu mežu Ventspils pievārtē. Kārtības sargi informē: „Fotogrāfijās redzamais liecina, ka mežā kādu dienu iepriekš ir notikušas organizētas aktivitātes tumsā, iespējams, “nakts orientēšanās” ar lāpām, lukturīšiem un citu atribūtiku, kas diemžēl pēc pasākuma nav aiznests līdzi, bet atstāts mežā”.

Vandaļi Ventspils bērnu parkā „Fantāzija” aiz neko nedarīšanas sapluinījuši parka soliņus. (Foto: Ventspils pašvaldības policija)

* Savukārt pašā pilsētā vandaļu uzbrukumu piedzīvoja bērnu parks „Fantāzija”, Jāteic, ka vandaļiem lielas fantāzijas, kā to paģērētu parka nosaukums, gan nebija – viņi spēja sapluinīt vienīgi parka soliņus: „Konstatēts, ka bērnu parkā “Fantāzija” ir bojāti 12 parka soliņi un elektrības kabelis vairāku metru garumā”.

Nelegālās Latgales brūvētavas un šautuves

Nelegālās šmigas brūvēšanas agregāts var nodzīt visu kāri uz spirtoto dzērienu lietošanu. (Foto: Valsts policija)

Latgales policisti šajās dienās notvēra bariņu likumpārkāpēju, kuri gan dzina apšaubāmas kvalitātes šmigu, gan savās mājās glabāja nereģistrētus šaujamieročus un munīciju, Jauns.lv informēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Lāsma Kursīte. Šai sakarā uzsākti vairāki kriminālprocesi un notiek izmeklēšana.

* Marta pēdējā dienā Kārsavā un Malnavas pagastā tika noskaidrota vairāku personu saistība ar nelikumīgu akcīzes preču apriti, kā rezultātā 1975. gadā un 1972. gadā dzimušu sieviešu, kā arī 1969. gadā dzimuša vīrieša dzīvesvietas kratīšanas laikā tika konstatēts, ka personas uzglabā nelegāli ražotu alkoholu, tā pagatavošanas ierīci un tabakas izstrādājumus bez Latvijas akcīzes markām.

Kopumā tika izņemti 306 litri nezināmas izcelsmes alkoholisko dzērienu, ierīce, kas paredzēta alkohola pagatavošanai, 4280 cigarešu, kā arī alkohola ražošanai paredzētās izejvielas – 4,5 kg rauga un 150 kg cukura.

* Tāpat 31. martā policisti, realizējot operatīvo informāciju un veicot sankcionēto kratīšanu iepriekš uzsāktā kriminālprocesā ietvaros, Malnavas pagastā, pie 1972. gadā dzimušas sievietes dzīvesvietā atrada un izņēma 630 nezināmas izcelsmes alkoholisko dzērienu, alkohola ražošanas ierīci un izejvielas – 2,2 kg rauga un 209 kg cukura, kā arī divas mazkalibra šautenes un munīciju.

Slepenā munīcijas noliktava Rēzeknes pusē. (Foto: Valsts policija)

* Savukārt Rēzeknes novadā policija, veicot operatīvos pasākumus, noskaidroja 1967. gadā dzimuša vīrieša saistību ar šaujamieroču nelikumīgu apriti. Kratīšanas laikā viņa dzīvesvietā tika konstatēti un izņemti nelikumīgi glabāti šaujamieroči – vītņstobra šautene un pistole. Kratīšanas laikā tika atrasti arī divi klusinātāji un liels daudzums munīcijas. Kopumā izņemts vairāk nekā 1000 dažāda kalibra patronu. Vīrietis aizturēts un viņam draud pat līdz trim gadiem ilgs cietumsods.