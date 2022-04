Vāc parakstus par atbalstu augstākās izglītības iegūšanai jauniešiem ar invaliditāti

Kā iniciatīvas autors norādīts Aleksejs Romanovs, kurš uzskata, ka minētajam mērķim nepieciešams studējošai personai ar invaliditāti studiju laikā saglabāt piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta, kā arī segt studiju izmaksas no valsts budžeta.

Idejas autora ieskatā tieši studiju izmaksas ir jauniešiem un to ģimenēm liels slogs un kavēklis izšķirties par labu augstākajai izglītībai. Šādam atbalstam varētu noteikt arī vecuma slieksni, piemēram, līdz 24 gadu vecumam, piedāvā Romanovs.

Tāpat, viņaprāt, jāņem vērā, ka jauniešu ar invaliditāti, kuri grib un var studēt, nav nemaz tik daudz. Līdz ar to šī vairāk būtu labas gribas izpausme, nevis izmaksas no valsts puses. "Protams, līdz ar to tas arī būtu labs pamudinājums jauniešiem ar invaliditāti tomēr apsvērt augstākās izglītības iespējas," piebilda iniciatīvas autors.