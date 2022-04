Golubeva: šobrīd slēgt Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju nebūtu reāli

Ministre norāda, ka pagaidām neredzot iespēju ka varētu slēgt Eiropas Savienības ārējās robežas un pārtraukt transporta satiksmi ar Krieviju un Baltkrieviju, vakar vēstīja ReTV Ziņas.

Marija Golubeva, iekšlietu ministre (Attīstībai/Par): “Pašlaik tas nebūtu ļoti reāli, ņemot vērā gan mūsu valsts piederīgos, gan tos cilvēkus, kas bēg no Ukrainas caur Krieviju, Baltkrieviju. Līdz ar to es nevaru iedomāties, kā mēs to varētu darīt, tanī pašā laikā palīdzēt šiem cilvēkiem.”

Uz ReTV jautājumu par Ukrainas bēgļu reģistrāciju jau uz robežas, Golubeva atkārtoti norādīja, ka šīs personas tiek legalizētas brīdī, kad viņas vēršas kādā no valsts iestādēm, lai saņemtu pakalpojumus.



Marija Golubeva: “Pašlaik robežsardze monitorē uz ceļiem, kas ved no Lietuvas uz lielākajiem, vai ir kādi riski uztverti, vai nevajag apturēt mašīnas, vai bērni mašīnās ir to cilvēku bērni, kas viņus ved, vai viņi ir nepavadīti nepilngadīgi iedzīvotāji.”

Pašlaik bēgļu reģistrāciju uz robežas veic Igaunijā. Ukraina vērsusies ar lūgumu slēgt robežas pie Baltijas valstīm un Polijas, lai pilnībā bloķētu jebkuras piegādes Krievijai.