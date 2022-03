Laika prognoze sestdienai

Naktī uz sestdienu debesis Latvijā daļēji klās mākoņi, bet nakts otrajā pusē vietām austrumos gaidāms arī īslaicīgs lietus.

Mērens, piekrastē brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš nakts otrajā pusē, sākot no piekrastes, iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un kļūs mēreni stiprs, brāzmās jau daudzviet valsts teritorijā pastiprinoties no 15 līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2, +5 grādiem.

Dienā vietām, galvenokārt austrumos, gaidāms slapjš sniegs, iespējams arī neliels putenis. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, tāpēc autovadītājiem jābūt piesardzīgiem. Mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies no 18 līdz 23 metriem sekundē, vietām rietumu un centrālajos rajonos pat līdz 27 metriem sekundē.

Diena būs vēsa - gaisa temperatūra gaidāma vien +3, +7 grādu robežās.

Rīgā nakts būs mākoņaina, taču brīžiem skaidrosies, tā paies bez nokrišņiem. Mērens dienvidrietumu, rietumu vējš no rīta iegriezīsies no ziemeļrietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz pat 16 metriem sekundē. Termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par +3 grādu atzīmi.

Galvaspilsētā sestdiena būs mākoņaina, brīžiem mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Nokrišņi nav gaidāmi. Mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs pat 25 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra saglabāsies +3, +5 grādu robežās.