Brīvdienās un nākamnedēļ gaidāmi ziemīgi laikapstākļi

Kaut arī pagājušās nedēļas nogalē sākās astronomiskais pavasaris un dienas, pateicoties spēcīgam anticiklonam, bija pat ļoti siltas, jau šajā nedēļas nogalē pavasarīgo siltumu Latvijā nomainīs vējains laiks, tāpat biežāk būs nokrišņi.

LVĢMC skaidro, ka šajās brīvdienās, kā arī jaunnedēļ laika apstākļus Latvijā ietekmēs aktīvi cikloni.

Piektdien diena būs saulaina un silta, vien dažbrīd debesis aizklās kāds mākonis. Naktī, kā arī rīta stundās, pūšot lēnam vējam, vietām var veidoties migla un dūmaka. Naktī gaisa temperatūra būs no plus 2 grādiem līdz mīnus 3 grādiem, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies no plus 9 grādiem līdz plus 15 grādu atzīmei, piekrastē būs nedaudz vēsāks.

Svētdien laiks būs mākoņains un naktī austrumos vietām gaidāms lietus un slapjš sniegs, turpretī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī gaiss atdzisīs robežās no plus 1 grāda līdz mīnus 6 grādiem, arī dienā būs aukstāks, vien no 0 grādiem līdz plus 4 grādiem.

Šī brīža prognozes liecina, ka pirmdien Latvijas teritoriju šķērsos jauns ciklons, un tas līdzi sev nesīs spēcīgākus nokrišņus, un arī vēju, kas brāzmās atkal pārsniegs 20 metrus sekundē, līdz ar to brīžiem var putināt. Ļoti iespējams, ka austrumos tiks izsludināts arī kāds brīdinājums par stiprāku snigšanu, bet, protams, prognozes vēl var tikt precizētas, tādēļ visam aktīvi jāseko līdzi, rosina LVĢMC.

Arī visa nākamā nedēļa būs ar ziemīgiem laika apstākļiem - gaisa temperatūra ne vien naktīs, bet arī dienu laikā vietām būs zem nulles, līdz ar to sagaidāms ne vien lietus, bet arī slapjš sniegs un sniegs. Šur un tur izveidosies neliela sniega kārta.

Ceļi būs slideni, uz tiem veidosies apledojums, tādēļ tiem, kas jau nomainījuši ziemas riepas pret vasaras riepām, ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāpadomā par to, vai nepieciešams piedalīties satiksmē dienās, kad laika apstākļi ir pasliktināti.