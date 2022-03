Viņš pauda, ka šāda veida atļaujas pašlaik tiek izsniegtas salīdzinoši maz, tomēr šobrīd varētu būt pareizi iespēju tās iegūt paredzēt tikai ārkārtas gadījumos, kas būtu saistīti ar humāniem apsvērumiem.

Termiņuzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijā noteiktu laiku. Uzturēšanās atļauja no 2012.gada tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati. Uzturēšanās atļauja nepieciešama, vēloties uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Koalīcija jau iepriekš rosināja anulēt termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas par noziegumu pret cilvēci vai kara publisku slavināšanu.