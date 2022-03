Sievietei, kura latviešu leģionāru piemiņas gājienā slavināja Krievijas agresiju, piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis

Personai piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, informēja Valsts drošības dienestā (VDD).

Izmeklēšanas interesēs VDD plašākus komentārus nesniedz.

Jau ziņots, ka pret personu kriminālprocess sākts pamatojoties uz dienesta rīcībā esošu informāciju, ka persona publiski veikusi darbības, kas attaisno un slavina Krievijas bruņoto spēku militāro agresiju Ukrainā. Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.

Minēto personu 16. marta latviešu leģionāru piemiņas pasākumu laikā Rīgā pie Brīvības pieminekļa aizturēja Valsts policija.

Kriminālprocesā VDD pēc tam ar personu saistītos objektos Rīgā un citā apdzīvotā vietā Latvijā veica neatliekamas procesuālās darbības.

Tāpat sievietei Valsts policija piemērojusi arī 350 eiro lielu administratīvo sodu atbilstoši normai par noteiktā sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu.

Pagājušajā nedēļā Latviešu leģionāru piemiņas gājiens Rīgā noslēdzās mierīgi, taču pie Brīvības pieminekļa bija ieradusies sieviete, kas pēdējās dienās kļuvusi populāra sociālajos tīklos, jo apmeklēja veikalu, nesot iepirkumu somu ar Krievijas armijas karā pret Ukrainu izmantoto simbolu "Z". 16. martā pie Brīvības pieminekļa viņas apģērbu rotāja pie krūtīm piešūts Krievijas karodziņš.

Pēc pārdesmit minūšu ilgas sarunas ar tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem sieviete tika iesēdināta Valsts policijas automašīnā un aizvesta.

Kopš Krievijas Federācijas bruņoto spēku iebrukuma Ukrainā VDD kopumā sācis septiņus kriminālprocesus saistībā ar Krievijas bruņoto spēku Ukrainā veikto noziegumu slavināšanu un attaisnošanu, naida izraisīšanu pret Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī Krievijas bruņoto spēku īstenotajiem noziegumiem Ukrainā.

Vienā no lietām 9. martā tiesa piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu - Aivim Vasiļevskim, kuru tur aizdomās par Krievijas īstenoto kara noziegumu attaisnošanu, bet iepriekš viņš bijis pamanāms Covid-19 noliedzēju aktīvists. Viņš ir viens no četriem "garīgās attīstības un dziedniecības centra" "DVS Urantija" pārstāvjiem, kuriem inkriminē Krievijas īstenoto kara noziegumu Ukrainā attaisnošanu. Latvijas televīzijas raidījums "De facto" ziņoja, ka viens no četrotnes ir arī Aivja tēvs, dziednieks Ventis Vasiļevskis.