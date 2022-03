Telefonkrāpniekiem jauna metode: uzdodas par policistiem

Ceturtdien, 17. martā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par pieciem šādiem krāpšanas mēģinājumiem. Valsts policija aicina iedzīvotājus nevienam neatklāt savu bankas kontu piekļuves datus un saglabāt piesardzību!

Vairāki iedzīvotāji ir ziņojuši par saņemtiem telefona zvaniem no krievu valodā runājošām personām, kuras apgalvojušas, ka zvana no policijas un, ka zvanu saņēmēju banku kontos ir konstatētas aizdomīgas darbības. Iedzīvotājiem tika prasīts atklāt bankas kontu pieejas datus, lai it kā novērstu nelikumīgas darbības banku kontos. Uz iedzīvotāju jautājumiem, kādēļ policijas darbinieki runā krieviski, krāpnieki norādījuši, ka esot no “Krievijas lietu nodaļas”. Par laimi, nevienā no pagājušajā diennaktī fiksētajiem gadījumiem iedzīvotāji nav noticējuši zvanītājiem, un krāpniekiem nav izdevies izkrāpt naudu.

Valsts policija atgādina, ka nevienam nedrīkst atklāt savu bankas kontu piekļuves datus. Ne Valsts policijas, ne citu valsts iestāžu darbinieki šādu informāciju nekad neprasīs! Tāpat jāatceras, ka tas, ka telefona ekrānā uzrādās Latvijas numurs, nenozīmē, ka tiešām zvana no Latvijas. Krāpnieki ar numuru viltošanas tehnoloģiju palīdzību panāk, ka zvana saņēmējam var uzrādīties jebkuras valsts numurs vai pat iestādes vai uzņēmuma nosaukums.

Tāpat esiet uzmanīgs, ja telefonsarunas laikā uz jums izdara psiholoģisku spiedienu – telefonkrāpnieki steidzina un izmanto iedzīvotāju vājās vietas, lai mudinātu pieņemt ātrus, nepārdomātus lēmumus. Tādā gadījumā vislabāk pārtraukt telefona sarunu.

Gadījumā, ja esat apkrāpts, nekavējoties sazinieties ar savu banku un pēc tam vērsieties ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī.