Pirkuma čeki ar lupu. (Foto: LETA (Ieva Lūka))

Čeku loterijas februāra izlozes uzvarētājiem jāpiesakās VID 30 dienu laikā

No Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotās čeku loterijas februāra izlozei reģistrētajiem 683 777 čekiem, kvītīm, biļetēm un internetā apmaksātajiem rēķiniem 13. martā izlozētas 39 tradicionālās naudas balvas un trīs naudas balvas 500 eiro apmērā tieši nozaru izlozes ietvaros, kā arī piecas papildu balvas, ko sarūpējuši VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki. Loterijas dalībniekiem, kuri laimējuši kādu no februāra balvām, ir jāpiesakās VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas, respektīvi, līdz 12.aprīlim.