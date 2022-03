Ar karjeras iespaidīgāko šovu Rīgā uzstāsies "Iron Maiden"

Grupa uzstāsies 2. jūnijā Arēnā Rīga “Legacy Of The Beast” pasaules koncertturnejas ietvaros. Koncerta īpašie viesi - vācu gotiskā metāla grupa "Lord of the Lost". Biļetes tirdzniecībā nopērkamas no 17. marta plkst. 10.00 “Biļešu Serviss” tīklā, savukārt, FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri, tās varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 16. marta plkst. 10.00, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.

Kā britu smagā metāla kustības viļņa pionieri "Iron Maiden" sākotnējos panākumus guva jau 80. gadu sākumā. Ar vairāk nekā 100 miljoniem pārdotu ierakstu, 2000 dzīvo uzstāšanos 63 pasaules valstīs, 17 izdotiem albumiem un ar jaudu, kas pieder grupas vārdam, "Iron Maiden" ir iemantojuši statusu kā viena no visu laiku ietekmīgākajām un cienījamākajām smagā metāla rokgrupām 47 gadu pastāvēšanas laikā.

Grupa un tās mūziķi ir saņēmuši vairākas nozīmīgas mūzikas balvas, tostarp “Grammy” balvu un tās ekvivalentus citās valstīs, kā arī “Brit Awards”, “Silver Clef Award”, “Nordoff-Robbins Award”, “Ivor Novello Awards”, “Juno Awards”, “Public Choice International”, “Classic Rock Roll of Honor Awards”, “ECHO Awards” un iekļauti Ginesa rekordu grāmatā.

2018. gada aizsākto "Iron Maiden" “Legacy Of The Beast” koncertturneju gan fani, gan mediji novērtē kā ekstravagantāko un vizuāli satriecošāko grupas veikumu tās karjerā. Koncerti iesākas ar “Spitfire” lidmašīnas repliku, kas lido virs skatuves un virzās cauri divu stundu garam teatrālam ceļojumam, kurā nepārtraukti attīstās savstarpēji savienoti skatuves elementi kopā ar grupas slaveno “Edija” talismanu, pirotehniku un specefektiem, tostarp musketēm un liesmu metējiem. “Legacy Of The Beast World” tūrē izpārdoti lielākie stadioni, arēnas un festivālu šovi visā Eiropā un Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Centrālamerikā.

Mūzikas kritiķi neskopojas ar slavinošām atsauksmēm koncertturnejas ietvaros:

“Nav iespaidīgāku koncertu kā šis.” – laikraksts “Daily Star”, Anglija

"Ja būtu apbalvojums par labāko smagā metāla koncertu pirotehnikas muzikālajam šovam, tad Iron Maiden audiovizuālais koncerts pārspēj visus pretendentus." – “Sopitas” ziņu aģentūra, Meksika

“"Iron Maiden" ar saviem leģendārajiem hitiem un izpārdotiem koncertiem sagādā negaidītus pārsteigumus un saviļņojumu.” - laikraksts “Orange County Register”, Losandželosa, Amerika

“Vizuāli satriecošs koncerts, spēcīga muzikālā dziesmu sarakste un pārpasaulīga enerģija” – laikraksts “Aftonbladet”, Zviedrija

Jaunums - “Droša biļete”. Pasākuma rīkotājs SIA” BDG concerts” garantē, ka koncerta atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā pircējs par koncerta biļeti samaksāto naudu saņems 2 nedēļu laikā, pēc pieprasījuma (aizpildītas pieteikuma formas) iesniegšanas. “Droša biļete” nodrošina papildus garantiju, ka pandēmijas dēļ pārcelto vai atcelto koncertu biļešu samaksātā nauda tiks atgriezta daudz īsākā laikā nekā to nodrošina valstī pastāvošie regulējumi.