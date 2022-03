Latvijā atklāti 2727 jauni kovida gadījumi; starp mirušajiem - četrdesmitgadnieks

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 934 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 1793 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 6167 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 44,2% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties - no 5046 līdz 4903,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 2221,7 līdz 2154,8.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem un viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem abas personas vakcinācijas kursu nepabeigušas.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5421 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 742 336 cilvēkiem. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 40 796 cilvēki.