Pēc skolēnu pavasara brīvlaika skolās vairs nebūs jāveic Covid-19 testēšana ar PĶR metodi

Viņš uzsvēra, ka situācija mainās, un ir nepieciešams sapratīgi rīkoties ar valsts budžeta līdzekļiem, jo testēšana ir ļoti dārga. Attiecīgi, atsakoties no PĶR testēšanas, skolās plānots veikt testēšanu divas reizes nedēļā, izmantojot antigēna testus.

Arī tiem ambulatorajiem pacientiem, kas dodas uz laboratorijām veikt testus, paredzēts veikt testēšanu, izmantojot profesionālos antigēna testus, nevis PĶR testus.

Pavļuts skaidroja, ka, pārejot uz šādu kārtību, testēšana būs sešas septiņas reizes lētāka, savukārt rezultāti - ātrāki.

Kā liecina informācija Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, pavasara brīvdienas no 1. līdz 11.klasēm paredzētas no 14.marta līdz 18.martam, bet 12.klašu skolēniem - no 21.marta līdz 25.martam.