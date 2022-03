“Draugi, situācija Eiropā ir sarežģīta!” – Ārlietu ministrs "Facebook" ar spēcīgu vēstījumu vēršas pie iedzīvotājiem

“Situācija mainās tik strauji, un lietas, kuras likās neiespējamas pirms mēneša, notiek mūsu acu priekšā. Mājās un darbā, soctīklos un uz ielas virmo emocijas un jautājumi,” viņš turpina.

Ārlietu ministrs vienkāršiem vārdiem izskaidrojis, kāda veida atbalstu šobrīd Ukrainai sniedz Latvija, kā arī uzsver mūsu valsts iestāšanos par maksimālu ekonomisko sankciju paketes noteikšanu Krievijai un Baltkrievijai.

Viņš iedrošina tautiešus nebaidīties, bet saņemties, uzsverot, ka katrai paaudzei pienāk brīdis, kad ir jācīnās par “lielām lietām”: “Mūsu vēsturiskā pieredze liek mums būt uzmanīgiem un bažīgiem, notikumi Ukrainā saasina bailes. To var saprast, bet katrai paaudzei ir brīdis, kad jāsaņemas un jācīnās par lielām lietām. Pirms 100 gadiem tā bija strēlnieku cīņa 1.Pasaules karā, neatkarīgas Latvijas izveide, pirms 30 gadiem neatkarības atjaunošana. Mūsu uzdevums ir neatkarības nosargāšana. Mēs to varam un mēs to paveiksim, mums ir profesionāli un augstas raudzes diplomāti un karavīri, mūsu cilvēku spēja kritiskos brīžos apvienoties un strādāt ir izcila, mums ir daudz sabiedroto.”