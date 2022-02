Latvijas slimnīcās ar Covid-19 sasirgušo pacientu skaits pieaudzis

No slimnīcās esošajiem pacientiem Covid-19 kā pamatdiagnoze noteikta 636 saslimušajiem, kas ir par 37 vairāk nekā iepriekšējā diennaktī. Kopumā aizvadītajā diennaktī stacionēti 123 Covid-19 pacienti un no slimnīcām izrakstīts 21.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 562 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 74 - ar smagu slimības gaitu.

No visiem 562 pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu uz 28.februāri 173 pacienti bijuši vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 149 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. 77 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir 60 līdz 69 gadus veci, savukārt 46 pacienti ir vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem un 41 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Tāpat stacionārā ar vidēji smagu slimības gaitu ārstējās 27 bērni līdz deviņiem gadiem. Savukārt vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem bijuši attiecīgi 18 un 15 pacienti. Vēl desmit pacienti bijuši vecumā no desmit līdz 19 gadiem un vismazāk jeb seši - 20-29 gadus veci.

Savukārt no visiem 74 pacientiem ar smagu slimības gaitu 23 bijuši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, 18 vecuma grupā no 60 līdz 69, bet 14 - 80 līdz 89 gadus veci. Desmit pacienti ir vecuma grupā no 50 līdz 59, pieci 40 līdz 49 gadus veci un trīs pacienti ir vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Tikai viens pacients ar smagu slimības gaitu ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 3616 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19 un saņemtas ziņas par deviņu inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 1318 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 2298 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 7649 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 47,3% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 6913,2 līdz 6885,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 3360,4 līdz 3349,7.

No deviņiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadu vecumam un vēl trīs - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No tiem visi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5224 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Aprēķini liecina, ka septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 63 417 iedzīvotāji.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 653 120 cilvēkiem.