Zatlers: Putins sācis to, ko pēdējo reizi izdarīja nacistiskā Vācija un Hitlers

Valdis Zatlers uzskata, ka ir jābeidz lietot termins “militāra operācija”: "Putins, sākot karu Ukrainā, kuram ir gatavojies varbūt pat desmit gadus, nekur neapstāsies. Šobrīd nekādas sarunas ar viņu nav iespējamas."

"Putins sācis to, ko pēdējo reizi izdarīja nacistiskā Vācija un Hitlers. Tā ir analoģija, nevis pieklājīgas, diplomātiskas frāzes. Esmu par Ukrainu pesimistiski noskaņots, jo Ukraina tiks sagrauta. Pat ja viņš aizies atpakaļ savā teritorijā, Ukraina būs izdemolēta," uzskata bijušais prezidents.

Zatlers uzskata, ka apdraudētas ir arī Baltijas valstis: "Bīstamākais ir tas, ka tas notiek arī no Baltkrievijas puses. Tas nozīmē to, ka būs provokācijas no Baltkrievijas gan pret Lietuvu, gan Latviju, lai traucētu mums. Mums jābūt ļoti pašpārliecinātiem. [..] Es esmu optimists par Latviju, jo ticu mūsu cilvēkiem."

Jauns.lv iepriekš ziņoja, ka Vladimirs Putins ceturtdien negaidīti teica runu Krievijas telekanālā "Rossija 24", paziņojot, ka Krievija ir sākusi "militāru operāciju" Ukrainā, un aicinot Ukrainas armiju "'nolikt ieročus".

Īsi pēc tam televīzijas kanāls "Doždj" vēstīja, ka no dažādām Ukrainas pilsētām, tostarp no Kijevas pienāk ziņas par sprādzieniem.

CNN, atsaucoties uz Ukrainas Iekšlietu ministriju, ziņoja, ka sprādzieni Kijevā esot raķešu triecieni.

