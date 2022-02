Greizsirdības dēļ izceļas divu vīriešu konflikts, kurā viens iet bojā

Asiņainā cīņa sākusies vēl augšējos stāvos, kur pēc apkārtējo teiktā dzīvoja viens no strīdniekiem. No kaimiņiem var saprast, ka saruna īsti nenotika un nelūgtais viesis skaidroties ieradies jau sagatavojies, un, kad situācija eskalējās, no kabatas tika izvilkts nazis.

"Tā bija plānota slepkavība! Viņi nav kaimiņi. Sievietes dēļ tā sanāca. Kā veči saka, viss dzeršanas un "veceņu" dēļ sanāk, jā," stāsta iedzīvotāja.

Sieviete, kuras dēļ vīrieši kāvušies, tobrīd esot bijusi turpat blakus dzīvesvietā. Viņa esot skrējusi lejā, kad kļuvis skaidrs, ka viens no iesaistītajiem ir smagi savainots. Izrēķināšanas tiešām beidzās bēdīgi, uz cīniņu izsauktais 43 gadus vecais vīrietis saņēma vairākus naža dūrienus.

Pāridarītājs pēc paveiktā nozieguma esot mēģinājis bēgt, taču viņu panāca izsauktie likumsargi.

Notikuma vietā tika aizturēts 1991. gadā dzimis vīrietis. Par šo gadījumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu, proti, slepkavību. Notiek izmeklēšana un šobrīd izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju policija nevar sniegt.

Iedzīvotāji piebilst, ka aizturētais vīrietis arī iepriekš iesaistījies dažādos ķīviņos un konfliktos, viņš esot vietējais iedzīvotājs. Vai liktenīgajā dienā skaidroties viņš ieradās, būdams grādīgās dziras iespaidā, oficiāli vēl netiek atklāts.

Tomēr, ja dzērums tiks pierādīts, tiesā tas būs vainu pastiprinošs apstāklis, tāpat kā iepriekšējie konflikti ar likumu. Aizturētajam draud cietumsods līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījums.