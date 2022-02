LETA

"Latvijas Pasts" vārdā uzdarbojas krāpnieki, brīdina uzņēmumā

AS "Latvijas Pasts" brīdina savus klientus uzmanīties no aizdomīgiem e-pastiem, kas sūtīti it kā "Latvijas Pasta" vārdā, mudinot veikt apmaksu par piegādi aizturētam sūtījumam, portālu Jauns.lv informēja uzņēmumā.