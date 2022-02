Cēsīs īstenota ilgi lolota ideja - Kopienas skapis. Aicina ziedot pārtiku

Kopienas skapis atrodas Lielajā Skolas ielā 6, koprades mājas "Skola6" pagalmā, un tapis, sadarbojoties biedrībai "Be The Light", "Skola6" un Mākslas telpai "MALA", kura 2020. gadā guva atbalstu īstenot to projektā "Cēsis Tīri.Labi". Mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas bezatkritumu principu ieviešanai, lai radītu paliekošas pārmaiņas pilsētā.

“Pētījumi rāda, ka Latvijā ik gadu atkritumos nonāk aptuveni trešdaļa saražotās pārtikas, vairāk nekā pusi no tās atkritumos izmet mājsaimniecības. Kopienas skapis ir simbols tam, ka pārtiku ir iespējams ne vien taupīt, bet arī nepieļaut, ka vēl lietojams ēdiens kļūst par atkritumiem,” stāsta Mākslas telpas "MALA" vadītāja Kristīne Auniņa.

Uz šo veikumu iedvesmojis oktobrī atvērtais kopienas ledusskapis Jelgavas novada Brankās. Cēsīs, pateicoties ziedojumiem, praktiskos darbus paveica vietējais uzņēmums "EKO TAKA" un Jānis Skaliņš.

Idejas autori aicina, ikdienā dodoties uz veikalu, nopirkt kādu pārtikas preci ievietošanai Kopienas skapī: “Rīkojoties šādi, varam kļūt par svētību kādam citam.” Tāpat, ja pašam ir kas lieks, bet vēl ir derīgs lietošanai, arī to var atstāt skapī. Ja pašam ir nepieciešamība, var droši paņemt, par to nav jāmaksā.

Nedrīkst ievietot pašgatavotus ēdienu, produktus atvērtos iepakojumos, ar beigušos derīguma termiņu un, protams, nelietojamus un bojātus. Drīkst – oriģinālajos, neatvērtos iepakojumos ar labu derīguma termiņu, svaigus dārzeņus (nav jābūt iepakojumā).

Saistītās ziņas Ogres centrā parādījies neparasts ledusskapis Tukšs ledusskapis? Konservi, kas var tevi "izglābt" Aktrise muzejam uzdāvina senču ledusskapi

Pirmo reizi iniciatīva Kopienas skapis īstenota 2012. gadā Vācijā un Spānijā, tad sekoja Lielbritānija, Jaunzēlande un Indija. Latvijā pirmais Kopienas skapis atklāts 2019. gada 19. decembrī Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā, un šobrīd ierīkots jau vairākās pilsētās.