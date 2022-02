"Mēs saņēmām 521 eiro par divistabu dzīvokli. Mums ir 56 kvadrātmetri," stāsta sašutusī Antoņina.

Namā dzīvojošajam Jānim rēķins ir vēl lielāks: "Rēķins 700 eiro ar ūdeni un kanalizāciju, bet 650 tikai par apkuri decembra mēnesī. Tas ir bez jebkādiem parādiem. Mūsu mājā dzīvo gan invalīdi, gan daudzbērnu ģimenes, pensionāri."

Tikmēr pensionārs Jāzeps norāda, ka viņam nemaz pensija neesot tik liela: "Kā to vispār var nomaksāt? Man pensija nepietiek! Divu mēnešu pensija jāatdod par apkuri tikai vienā mēnesī."

Zem dārgās apkures namam izrakstītajos rēķinos slēpjas maksa par elektrību. Šis ir vienīgais dzīvojamais nams Dagdā, un, iespējams, unikāls visā Latvijā, jo to apkurina ar šobrīd tik dārgo elektrību. Padomju laikā Daugavpils ielas 17. nams tika celts dzīvojamo fondu elektriķiem, kuri strādāja valsts elektroapgādes uzņēmumā. Kopš pirmssākumiem māja sildīta no blakus esošās, šobrīd AS “Sadales tīkls” (ST) piederošās infrastruktūras. ST izraksta rēķinu mājas apsaimniekotājam SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (DKS), kas savukārt to sadala uz dzīvokļiem.

AS “Sadales tīkls” pārstāve Alīna Kozlovska TV3 stāsta, ka ir jākoriģē tarifs atbilstoši šī brīža elektrības cenām, kā citi komunālo pakalpojumu sniedzēji to jau izdarījuši. Viņa skaidro, ka konkrētā nama apkurināšanai iepērk elektrību par faktisko cenu. "Par to, ka mēs to darīsim, jau iepriekš informējām apsaimniekotāju. Protams, cilvēcīgi saprotam, ka siltumenerģijas cenas pieaugums rada būtisku izmaksu slogu, bet "Sadales tīkls" nedrīkst segt cenu kāpumu. Tas nozīmētu, ka šiem iedzīvotājiem izmaksas segtu citi lietotāji."

Iedzīvotāji raidījumam stāsta, ka vērsušies pēc palīdzības Krāslavas novada pašvaldībā, kā arī uzrunājuši mājas apsaimniekotāju DKS, bet palīdzība krīzes pārvarēšanā nav sniegta. Tā vietā no DKS saņemtas draudu vēstules par vēršanos tiesā pret iedzīvotājiem, ja rēķinu neapmaksās.

Ekonomikas ministrijā raidījumam skaidro, ka saistībā ar rēķiniem par decembri valsts nevar palīdzēt, bet ir paredzēts atbalsts, sākot no janvāra.

"Sadales tīkls" norāda, ka jau pirms daudziem gadiem aicinājuši nama apsaimniekotāju domāt par citu apkures risinājumu namā. Tāpat jau sen brīdinājis, ka agri vai vēlu pārtrauks apkurināt namu ar savu infrastruktūru. Pavisam nesen uzņēmums paziņojis, ka no nākamās apkures sezonas vairs neapkurinās namu, kas nozīmē, ka bez tūlītējas rīcības jauna apkures risinājuma ieviešanā iedzīvotāju radiatori nākamziem būs auksti.

