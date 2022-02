Arī nākamo Latvijas iestādēm paredzēto Covid-19 antigēnu paštestu partiju piegādās uzņēmums "Brief"

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC) uzņēmumu "Brief" izvēlējies saskaņā ar pērn noslēgto vispārīgo vienošanos, kurā bija iekļauti vairāki uzņēmumi. Arī šoreiz kā uzvarētājs noteikts "Brief", jo starp pretendentiem piedāvājis atbilstošāko cenu un piegādes laiku, līdz ar to saņēmis augstāko punktu skaitu.

Uzņēmumam četri miljoni testi par 3 440 000 eiro jāpiegādā februārī.

"Brief" arī pērn ieguva tiesības piegādāt četrus miljonus paštestus. Uzņēmums gan piegādi laikā neveica, tāpēc viņam aprēķināja līgumsodu 330 182 eiro apmērā.

Minētais fakts gan neesot šķērslis, lai noslēgtu jaunu līgumu par paštestu piegādi, jo, kā skaidroja ministrijā, tad piegādes kavējums var rasties jebkuram komersantam ikvienā līguma izpildē.

Tādēļ vispārīgās vienošanās un līgumu noteikumos vienmēr tiek iestrādāts sankciju mehānisms, lai šos riskus mazinātu, tajā skaitā arī iespēja lauzt līgumu vai vispārīgo vienošanos, ja ir atkārtoti saistību izpildes pārkāpumi.

"Līdz šim atbilstoši normatīvajiem aktiem un vispārīgās vienošanās noteikumiem "Brief" nav bijuši tādi pārkāpumi līguma saistību izpildē, kas kalpotu par iemeslu to izslēgt no dalības iepirkumos vai vispārīgajā vienošanās," norādīja ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins.

Viņš arī apliecināja, ka piegādājamiem testiem jāatbilst Veselības ministrijas (VM) sagatavotajām tehniskās specifikācijas prasībām un jābūt reģistrētiem Zāļu valsts aģentūrā.

Jau ziņots, ka saskaņā ar VALIC noslēgto vienošanos Latvijas iestādēm paredzētos 3,5 miljonus testus šogad piegādāja arī uzņēmums "ADDO Defense".

Firmas.lv informācija liecina, ka "Brief" pieder Ildzei Votai. 2020.gadā uzņēmums apgrozīja 6 047 586 eiro un strādāja ar 683 024 eiro peļņu. Dati par 2021.gadu vēl nav pieejami.