Covid-19 Latvijas novados: kur šobrīd ir visaugstākā saslimstība?

Jelgavā saslimstības līmenis iepriekšējās 14 dienās ir palielinājies līdz 10457,9 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 9000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju tiek pārsniegta Mārupes un Ķekavas novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 6576,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Olaines, Bauskas, Ropažu novados, Daugavpilī, Rīgā, Ādažu, Jelgavas, Salaspils, Siguldas, Talsu un Tukuma novados.

Savukārt saslimstības līmenis zem 3000 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 11 599 Covid-19 gadījumiem 35,6% jeb 4125 ir reģistrēti Rīgā. Daugavpilī atklāti 610 gadījumi, Liepājā 463, Jelgavā 437, Ogres novadā 331. Jūrmalā reģistrēti 302 jauni inficētie, Tukuma novadā 259, Talsu novadā 256, bet Valmieras novadā 254.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 599 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu inficētu personu nāvi.

Tādējādi trešdien atklāto Covid-19 gadījumu skaits ir otrais lielākais diennaktī. Otrdien Latvijā tika atklāti 11 835 jauni Covid-19 gadījumi.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4354 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 7245 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 26 506 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 43,8% bija pozitīvi.

Vakar saņemti ziņojumi par deviņiem mirušajiem, no tiem divi cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, seši - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Četri no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet pieci bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 4987 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 488 329 cilvēkiem.

Aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirguši 124 508 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.