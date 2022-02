"Uzmestie" investoru simti no 26 valstīm. Notikušo skaidro pats apsūdzētais uzņēmējs

Saistībā ar Cēlāju jau vairāk nekā pirms gada uzsākts vēl viens kriminālprocess, kurā ir aizdomas par vairāk nekā pusotra miljona eiro piesavināšanos.

2020. gada janvāra sākumā pūļa finansējuma platformas uzņēmumā “Crowdestor” ieradās Cēlājs kopā ar savu partneri Kārli Babuli. Pūļa finansējuma darbības princips ir privātu investoru piesaiste konkrētiem projektiem vai darījumiem. Uzņēmuma mājaslapā tiek izvietots investīciju piedāvājums, tā apraksts un dokumenti, kas ļauj investoriem izlemt, vai un cik ieguldīt konkrētā projektā. Ja darījums ir veiksmīgs, investori saņem līgumā noteiktus procentus par izsniegto aizdevumu, platforma – komisijas maksu.

Pēc visai ilgas gaidīšanas esam saņēmuši Ģirta Cēlāja vārdā sagatavotas atbildes no advokātu biroja “Sorainen”, kuras publicējam pilnā apjomā.

Vai atzīstat, ka 2020. gada 15. janvārī ir noslēgts trīspusējs līgums starp "Crowdestor", "NPK Expert International LTD" un "Blendex", kura rezultātā tika savākti līdzekļi un izsniegts aizdevums 1539463 eiro apmērā ar pēc jūsu lūguma pagarinātu atdošanas termiņu līdz 2020. gada 30. maijam, un ka šis aizdevums līdz šim brīdim nav atmaksāts? Vai jūs esat informēts, ka jums izsniegto aizdevumu no saviem līdzekļiem finansējuši 2674 investori no 26 pasaules valstīm, līdz ar ko tam ir starptautisks skanējums? Kā jūs to komentētu?

Starp Uzņēmumu un "Crowdestor" noslēgtā darījuma ietvaros "Crowdestor" piesaistīja finansējumu no investoriem, izmantojot savu pūļa finansēšanas platformu. Investoriem kā projekta realizētājs, kuram tiek izsniegts aizdevums savākto līdzekļu apmērā, tika cita starpā norādīts Uzņēmums. Taču faktiskais no investoriem savāktā finansējuma apmērs ir lielāks nekā starp "Crowdestor" un Uzņēmumu noslēgtā darījuma ietvaros Uzņēmumam nodrošināto naudas līdzekļu apmērs.

Neskatoties uz ilgstošu no pušu savstarpējā līguma izrietošo saistību nepienācīgu izpildi, Uzņēmums ir vairākkārt vērsies pie "Crowdestor" ar centieniem panākt saistību izpildi un risināt radušos situāciju, lai nodrošinātu investoru naudas līdzekļu atgriešanu. Tai pašā laikā "Crowdestor" izplata publiskajā telpā nepatiesu informāciju par savā platformā savākto investīciju apmēru un apstākļiem, kādos aizdevums izsniegts Uzņēmumam.

Pēc "Crowdestor" publiskotajiem datiem, patiesais "Crowdestor" projekta realizēšanai no investoriem savāktais finansējuma apmērs bija EUR 1,9 miljoni, taču Uzņēmumam aizdotā un Uzņēmuma piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem izsniegtā naudas līdzekļu summa ir krietni mazāka. Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par "Crowdestor" darbībām ar naudas līdzekļiem, kuri tika savākti no investoriem, bet netika izsniegti Uzņēmumam vai izmaksāti tā piegādātājiem un, vai šie naudas līdzekļi ir atgriezti investoriem.

Tāpat nepamatots ir apgalvojums par "Crowdestor" investoru skaitu un izcelsmi. Uzņēmuma rīcībā šādas informācijas nav un arī "Crowdestor" līdz šim šādu informāciju nav spējis uzrādīt, līdz ar to pastāv pamatotas šaubas, vai Žurnālista rīcībā ir šāda informācija, kuru turklāt pamatotu pierādījumi.

Apgalvojums, ka Uzņēmumam vai tā dalībniekiem ir izsniegts aizdevums EUR 1 539 463 apmērā, ir nepamatots un maldinošs. No "Crowdestor" investoriem saņemtajiem naudas līdzekļiem tikai daļa tika izsniegta Uzņēmumam kā aizdevums. Atlikušajā daļā naudas līdzekļus "Crowdestor" novirzīja tieši un nepastarpināti piegādātājiem kā samaksu par precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.

Vai atzīstat, ka sākotnēji, kavējot maksājumu, esat aizbildinājies ar to, ka nauda ir iestrēgusi Spānijas bankā, jo tiekot pārbaudīta šo līdzekļu izcelsme? Aizdevēja rīcībā ir bankas vēstule, kas apliecina, ka šāda pārbaude bankā nav veikta un līdzekļi uz "Blendex" kontu ir pārskaitīti 2020. gada 14. maijā.

Pēc klienta sniegtās informācijas kredītiestādei Spānijā nav tiešas saistības ar "Crowdestor", tādēļ naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudi izvēlējās neveikt, taču ieteica klientam to darīt pieaugošo šaubu par pūļa platformu dēļ. Papildus piesardzību radīja apstāklis, ka pēc no "Crowdestor" saņemtajiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem kredītiestādes Latvijā apturēja Uzņēmuma bankas kontu darbību. Uzņēmumam bija papildus jāveic naudas līdzekļu izcelsmes pārbaude.

Vai esat informēts, ka 2021. gada janvārī par notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc KL 179. panta 3. daļu [sic] – “par piesavināšanos lielos apmēros”, kas paredz cietumsodu līdz 10 gadiem? Lietā figurē sešas abu pieminēto uzņēmumu amatpersonas, jūs ieskaitot.

Uzņēmuma amatpersonas, kuras ir iesaistītas kriminālprocesā dažādos statusos, par to ir informētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un piedalās kriminālprocesos atbilstoši to statusam.

Vai jums ir kāda saistība ar privātmājas būvi Liepājā, Dzintaru ielā 41, kuras strauja būvniecības procesa sākšanās sakrita ar kredīta neatdošanas laiku? Būve ir reģistrēta uz trešās juridiskās personas vārda, taču tās sākuma posmā būvlaukuma nožogojums bija aplikts ar plēvēm, uz kurām bija vairāku ar jums tieši saistītu uzņēmumu logo (ir fotogrāfijas, kas to apliecina). Kā jūs to skaidrojat?

Atbilstoši klienta sniegtajai informācijai, ne Ģirtam Cēlājam personīgi, ne Uzņēmumam, ne arī darījumam ar "Crowdestor" nav nekādas saistības ar objekta Dzintaru ielā 41, Liepājā būvniecību.

