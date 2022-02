13 Latvijas uzņēmumi parakstījuši memorandu par sāls un cukura samazināšanu produktos

"No vienas puses veselīga uztura un dzīvesveida paradumus otra cilvēka vietā izveidot nav iespējams un tā ir individuāla atbildība par savu un savas ģimenes veselību, tomēr arī valsts rīcībā ir instrumenti, lai veicinātu veselīgākas pārtikas patēriņu," teica Pavļuts.

Viņš norādīja, ka viens no šādiem instrumentiem ir daudzās Eiropas valstīs jau iedibināta un Pasaules Veselības organizācijas atzīta iniciatīva - brīvprātīga memoranda slēgšana starp valsti un pārtikas ražotājiem.

Šajā iniciatīvā uzņēmumi apņemas pārskatāmā termiņā uzlabot savas ražotās produkcijas sastāvu, lai iedzīvotājiem veselīgās izvēles kļūtu arvien pieejamākas.

Viņš aicināja pārtikas ražotājus izvērtēt savas iespējas pievienoties memorandam.

Šodien 13 Latvijā iecienīti pārtikas uzņēmumi parakstīja memorandu par sāls, cukura vai piesātināto taukskābju samazināšanu savos produktos.

Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) apņēmusies veicināt pārtikas produktu sastāva uzlabošanu.

Memoranda mērķis ir uzlabot iedzīvotāju uztura paradumus, veicinot tādu pārtikas produktu pieejamību, kuriem ir samazināts piesātināto taukskābju, cukura un sāls daudzums.

Saistītās ziņas Stiprina zobus, normalizē asinsspiedienu, nesatur kalorijas, bet ir 400 reižu saldāks par cukuru - kas ir šis brīnumaugs? Kas liecina par cukurslimību? Ievēro - ne visiem diabēta pacientiem ir liekais svars Lai lēnām nenonāktu līdz infarktam - veidi, kā normalizēt cukura līmeni asinīs

Pārtikas ražotāji, kas pievienosies memorandam, apņemas savos produktos samazināt piesātināto taukskābju, cukura un sāls daudzumu. Iekļautas tādas pārtikas produktu grupas kā gaļas un zivju produkti, graudaugu produkti, produkti, kas ražoti no augļiem un dārzeņiem, saldēta gatavā pārtika, piena produkti, saldumi, dzērieni, kartupeļu izstrādājumi, mazu bērnu pārtikas produkti.

Atbilstoši katrai produktu grupai noteiktajiem nosacījumiem piesātinātās taukskābes jāsamazina par 5% līdz 10%, cukurs par 5% līdz 20% un sāls par 5% līdz 10%.

Pašlaik vēlmi pievienoties memorandam izteikusi SIA "Cannelle Bakery", SIA "Orkla Latvija", AS "HKScan Latvia", AS "Cēsu Alus", SIA "Ilgezeem", SIA "Cido grupa", SIA "Dona", SIA "Lāči", SIA "Saldus maiznieks", SIA "Lielezers", SIA "Maiznīca flora", AS "LPB" maiznīca Priekule, SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne".