Vīrietis notic viltus "Luminor" bankas pārstāvjiem un zaudē 6000 eiro

1. februārī Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknī tika saņemts iesniegums no vīrieša, kurš ziņoja, ka atverot šādā vēstulē atsūtītu saiti un ievadot “Smart-ID” datus, no viņa konta noņemti 6000 eiro. Tāpat policijā ir vērsušies iedzīvotāji, kuri ziņojuši par šādu e-pastu saņemšanu, bet, par laimi, nav uzķērušies uz krāpnieku āķiem.

Arī citu uzņēmumu un iestāžu vārdā tiek izsūtīti krāpnieciski e-pasti. Noziedznieki ticamības radīšanai arī atdarina kredītiestāžu vai uzņēmumu vizuālo identitāti.

Valsts policija vērš uzmanību, ka šādos gadījumos e-pasta adrese, no kuras ir atsūtīta krāpnieciskā vēstule, nesakrīt ar uzņēmuma oficiālo e-pasta adresi. Tāpat krāpniecisko interneta vietņu, uz kurām tiek aizvilināti iedzīvotāji, adreses nesakrīt ar uzņēmumu oficiālo mājaslapu adresēm.

Aizvien izplatīti ir arī krāpnieciski telefona zvani, krāpniekiem uzdodoties par banku darbiniekiem un apgalvojot, ka banku kontos tiek veiktas nelikumīgas darbības, pēc kā izvilinot bankas kontu piekļuves datus.

Šonedēļ četru dienu laikā, no 31. janvāra līdz 3. februārim, saņemta informācija jau no astoņiem Latvijas iedzīvotājiem, kas cietuši no viltus banku darbiniekiem.

Policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, sargāt savus personīgos un bankas kontu datus, nevērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju.

Gadījumos, ja ir notikusi krāpšana, par to iespējams ziņot, vēršoties ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai iesniedzot iesniegumu elektroniski portālā Latvija.lv. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē "Mana Drošība".