Lai arī Bērziņš raidījumā pauda viedokli, ka no 1.marta daudzus ierobežojumus varētu atcelt, viņš arī atgādināja, ka pandēmija pieaugušo vidū tikai tagad sākas un to apliecinot arī ģimenes ārsti. Omikrona paveids vakcinētajiem cilvēkiem, lai arī esot vājāks, taču vienalga cilvēkus uz 2, 3, 5 dienām izsit no ierastā ritma neļaujot iet uz darbu.

“Tuvākajās divās nedēļās mēs redzēsim, ka saslimstības rādītāji ies uz augšu. Patiesībā mēs redzam tikai sākumu. Mēs redzam, ka lielveikali saīsina darba laikus – nav klientu, cilvēki apslimuši, ir karantīnā, baidās iet uz veikaliem un vienlaicīgi, nav arī darbinieku. Ģimenes ārsti ir pārstrādājušies, slimnīcas ir uz robežas, patreiz tiekot galā, bet arī slimnīcās daudzi darbinieki slimo. Ja tagad visu atvērtu, situācija būtu vēl sliktāka”, uz to, ka ierobežojumus patreiz vēl nevar atcelt, norādīja Veselības ministra padomnieks rīcībpolitikas jautājumos.

Bērziņš ir pārliecināts, ka ir jāsagaida slimnīcu darbinieku atgriešanās darbā. Nozare saka – ne tagad! Kad līkne iešot uz leju, tad arī mēs varēsim atcelt daudzus ierobežojumus.

Runājot par citu valstu pieredzi, Bērziņš uzsver, ka Dānijas gadījumā viņu slimnīcās situācija stabilizējas, tāpēc viņi mīkstina šos ierobežojumus, bet mūsu slimnīcās ir divreiz vairāk pacientu kā pirms divām nedēļām, tāpec pamata atcelt ierobežojumus tagad neesot.

“Runājot ar nozari, ekspertiem, dzirdam, ka 1.marts varētu būt diezgan drošs datums, kad lielāko daļu drošības pasākumu varētu atcelt, bet svarīgi ir paturēt maskas un saglabāt sertifikātus, jo joprojām redzam, ka pie ģimenes ārstiem, slimnīcās, vairāk nonāk nevakcinētās personas. Svarīgi ir atstāt arī kādus ierobežojumus uz lielo pasākumu apmeklēšanu, lai piepeši nesaslimtu 5 – 10 tūkstoši cilvēku” norādīja Bērziņš.