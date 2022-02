"Tas ir sociālpolitisks manifests" bijušais “Progresīvie” priekšsēdētājs Roberts Putnis savā “Twitter” ievieto pornogrāfiju

Roberta Putņa seksuālā orientācija gan jau labu laiku nav nekāds noslēpums.

Jauns.lv vēl 2015. gadā ziņoja, ka Putnis, vēl būdams KM amatā, savā valsts amatpersonas deklarācijā norādīja, ka ir partnerattiecībās ar vīrieti, vārdā Dmitrijs Markovs.

Pēcāk 2020. gadā Putnis publiski paziņoja arī par abu salaulāšanos.

Strīds ar “Progresīvajiem”

Par aiziešanu no “Progresīvie” vadības Putnis paziņoja vēl 2019. gada maijā, tādējādi uzņemoties atbildību par partijas neveiksmi Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, kur partija tolaik saņēma vien 2,9% vēlētāju atbalstu.

Tad 2021. gada vasarā partijas valde izlēma izslēgt Putni no partijas. Tas bija lēmums, kuru Putnis ilgāku laiku centās apstrīdēt, taču neveiksmīgi.

Izslēgšanas iemesls – it kā “partijas reputācijas graušana, nomelnošana un centieni kaitēt partijas nākotnei”.

Pats Putnis apgalvoja, ka saista šādus apvainojumus ar interviju, kuru ap to laiku sniedza portālam Pride.lv.

Pornogrāfijas pārpildīts “Twitter” konts

Jau kādu laiku Roberts Putnis mediju un lielākās sabiedrības daļas uzmanības lokā nav nonācis.

Kā atklāj viņa sociālo tīklu konti, pašlaik, kopā ar laulāto dzīvo Berlīnē un studē Austrijā bāzētajā Starptautiskajā pretkorupcijas akadēmijā (IACA).

Tie paši sociālie tīkli gan par Robertu Putni atklāj daudz vairāk.

Lai arī medijam ir pietiekami iemeslu informēt par savulaik politikā iesaistītas un valsts pārvaldē strādājošas personas dzīves gājumu, demonstrēt kaut ko no Roberta Putņa “Twitter” kontā atrodamā satura nozīmētu pārkāpt virkni noteikumu.

Konkrētajā kontā ir atrodams visdažādākā veida erotiskais un pornogrāfiskais saturs – gan ar pašu Robertu Putni, gan, šķiet, no citiem avotiem pārpublicēts.

Daži no ievietotajiem video ir pietiekami grafiski, lai pat to aprakstīšana pieņemamā formā un manierē, kas nepārkāptu likumu, ir gana grūts uzdevums, un vienlaikus liek pabrīnīties, ka šāda satura esamību bez jebkādiem 18+ filtriem pieļauj “Twitter” platforma.

Tiesa gan, ar interneta meklētāju atrast konkrēto kontu ne vienmēr izdodas, kas rada iespaidu, ka tā uziešana varētu būt kaut kādā mērogā apzināti ierobežota.

Plašākai auditorijai nosacīti piemērotāks saturs atrodams bijušā politiķa "Instagram" kontā:

Bijušajam politiķim ir arī pieaugušo sociālās platformas “Just For Fans” konts.

Šajā platformā tāda veida saturs tiek izvietots par maksu. Peļņas iespējas šajā vietnē nereti ir pietiekami iespaidīgas.

Starp “Twitter” ievietotajiem materiāliem ir arī video, kuros dzimumakta laikā ir redzami divi vīrieši publiskās vietās.

Netrūkst arī video, kuros redzams orālais sekss un dažādu seksa rotaļlietu izmantošana.

Pozitīva attieksme pret seksualitāti

Jauns.lv sazinājās ar Robertu Putni sociālajos tīklos, lai vaicātu, vai viņš nākotnē plāno būt aktīvs Latvijas politikā, un noskaidrotu, vai bijušais politiķis vēlas komentēt “Twitter” un citviet izvietoto saturu.

"Pēc dažiem mēnešiem būs trīs gadi, kopš neesmu Latvijas politikā. Trīs reizes esmu no Latvijas sabiedrības burtiski izspļauts un ceturtās reizes nebūs. Atvadījos no Latvijas sabiedrības sarunā ar Māri Santu pērn Latvijā. To var aplūkot lapā Kamielis.lv Aktivitātes sociālajos medijos, par kurām runājat, tomēr ir arī sociālpolitisks manifests. Pirmkārt, par paša piedzīvoto sabiedrības liekulību, izlikšanos par pornogrāfijas neeksistēšanu, lai gan vienlaikus vairākums sabiedrības to aktīvi patērē. Otrs - solidarizēšanās ar seksa darbiniekiem, kas ar pornogrāfiju un seksa pakalpojumiem pelna sev iztiku, bet vienlaikus tiek stigmatizēti un ikdienā ir pakļauti vardarbībai. Jūtos piederīgs pozitīvas attieksmes pret seksualitāti kustībai/kultūrai, kas iestājas par brīvu un bez tabu attieksmi pret seksualitāti kā katra cilvēka identitātes un personības daļu. Šī kultūra un LGBTQ subkultūras vide Berlīnē man bija ļoti nozīmīgs faktors, lai atgūtos no Latvijā piedzīvotā naida un vardarbības. Ieskaitot "pēdējo pieturu" "Progresīvajos". Bet tāpat aiziešanu no "Delnas" savulaik. Un politisko lēmumu neievēlēt mani NEPLP locekļa amatā, ņemot vērā publicitāti, ko ieguva mana viendzimuma laulība konkursa laikā," rakstiski atbildēja Roberts Putnis.

Strīds starp Putni un “Progresīvajiem” pieklusis

Nesenā telefonsarunā ar Jauns.lv partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja un Rīgas domes deputāte Antoņina Ņenaševa informēja, ka Putnis ar partiju un tās Ētikas komisiju ir beidzis strīdēties.

Abu pušu rīvēšanās beigusies īsi pēc septembrī notikušā kongresa, kad kļuvis skaidrs, ka arī jaunā partijas valde drīzāk nepiesliesies Putņa versijai stāstā par viņa izslēgšanu no partijas.

SKDS veidotā partiju popularitātes aptauja liecina, ka pērn decembrī par partiju “Progresīvie” Saeimas vēlēšanās balsi atdot būtu gatavi 3,7% vēlētāju.

Dati par novembri partijai “Progresīvie” ir identiski, taču 3,7% ir viena procentpunkta pieaugums, ja salīdzina ar SKDS oktobra datiem.