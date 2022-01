Trešdienas rītā uz ceļiem veidojas apledojums; diena būs silta

Vietām dūmaka un neliela smidzināšana. Gaisa temperatūra sasniegs +1..+6 grādus.

Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Pēcpusdienā Kurzemē, vakarā arī citviet valstī gaidāmas brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē. Spēcīgāks vējš pūtīs ceturtdien un piektdien, kad gaidāms arī sniegputenis.

Rīgā trešdiena paies bez nokrišņiem, gaiss iesils līdz +5 grādiem un vakarā dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē.

No ziemeļrietumiem tuvojas kārtējais ciklons. Atmosfēras spiediens pakāpeniski pazeminās; agrā rītā tas ir no 1014 hektopaskāliem valsts ziemeļos līdz 1019 hektopaskāliem dienvidos (jūras līmenī).

Uz autoceļiem vietām Latgalē, Vidzemē un valsts centrālajā daļā trešdienas rītā veidojas apledojums, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Braukšanas apstākļu uzlabošanai uz ceļiem strādā 86 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam un Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai. Tāpat jāuzmanās, braucot pa Liepājas šoseju (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, Ventspils šoseju (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un Jēkabpils-Terehovas šoseju (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai.

Apgrūtināta braukšana ir arī uz Rēzeknes šosejas (A13), Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtinoša braukšana ir Rīgas, Balvu, Bauskas, Gulbenes, Krāslavas, Lūdzas, Madonas, Preiļu un Rēzeknes apkaimēs.

LVC aicina autovadītājus būt piesardzīgiem, it īpaši rīta un vakara stundās. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ieplānot papildu laiku ceļam.