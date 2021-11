Latvija no Lietuvas saņēmusi medicīnas iekārtas

Saņemti pieci pacientu vitālo parametru monitori, astoņas mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārtas un 50 perfūzijas šļirces sūkņi.

Jau ziņots, ka 13.novembrī Latvija starptautiskās palīdzības kravā no Čehijas saņēma 90 mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārtas un 30 pacientu vitālo parametru monitorus, informē VM.

Latvija bija lūgusi Eiropas Savienības atbalstu un starptautisko palīdzību dažāda medicīnas aprīkojuma un ierīču nodrošināšanai, lai palielinātu slimnīcu kapacitāti ārstēt Covid-19 pacientus, kuru skaits, lai arī pēdējās dienās nedaudz samazinās, tomēr joprojām ir kritiski augstā līmenī.

Oktobra beigās un novembra sākumā Latvija no Zviedrijas saņēma 80 mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas un no Nīderlandes - ultrasonogrāfijas aparātus un vitālo parametru monitora stacijas. Seši mākslīgo plaušu ventilatori tika saņemti no Somijas un no Ungārijas Latvija saņēma 50 perfūzijas šļirces sūkņu aprīkojuma komplektus.