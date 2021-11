Par nelegālo cigarešu realizāciju Rīgas Centrāltirgū aizturēti divi vīrieši

Šā gada 6.novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3.biroja 1.nodaļas darbinieki aizdomās par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu un realizāciju Rīgas Centrāltirgus teritorijā kriminālprocesa ietvaros aizturēja divus vīriešus, kuri dzimuši 1990.gadā un 1957.gadā. Jāpiemin, ka šie vīrieši jau iepriekš vairākas reizes nonākuši policijas redzeslokā par analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Veicot sankcionēto kratīšanu Rīgas Centrāltirgū, vienā no noliktavas telpām tika konstatēti un atsavināti dažādu marku nelikumīgi tabakas izstrādājumi, kopumā 11 400 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām un ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Abi vīrieši ir atzīti par aizdomās turētajiem. Vienam aizdomās turētajam ir piemērots visbargākais drošības līdzeklis – apcietinājums, bet otram – ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Foto: Valsts policija

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 221.6 panta un 221.panta otrās daļas, proti, par iespējamu nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju nelielā apmērā un uzglabāšanu ievērojamā apmērā.



Šobrīd kriminālprocesā pastiprināti tiek virzīta, koordinēta un veikta izmeklēšana ar mērķi nostiprināt jau iegūtos pierādījumus un tiek veiktas dažādas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu visus lietas apstākļus, lai rezultātā virzīt kriminālprocesu uz prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai.



Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja priekšniece Inga Meikšāne uzsver, ka pēdējo gadu laikā nelegālo cigarešu aprite Rīgas Centrāltirgū ir krietni samazinājusies. To lielā mērā ietekmējuši 2020. gada 29. septembrī veiktie grozījumi Krimināllikumā, jo šobrīd kriminālatbildība par tirgošanu iestājas jau no vienas cigaretes.



“Lai gan daudzi cilvēki Rīgas Centrāltirgu joprojām uztver kā vietu, kur iegādāties nelegālās akcīzes preces un pat šķērso pus valsti, lai šeit tās nopirktu, pateicoties regulāri veiktajiem policijas darbinieku preventīvajiem pasākumiem, atbalstam no sadarbības partneru puses un ieviestajām izmaiņām likumdošanā, ir vērojamas pozitīvas izmaiņas. Diemžēl, joprojām ir personas, kuras turpina nelikumīgi realizēt tabakas izstrādājumus, izdomā dažādus veidus kā slēpt, maskēt savas prettiesiskās darbības, piemēram, izsūta novērotāju, organizē tikšanos ar potenciālo pircēju attālu no Rīgas Centrāltirgus teritorijas, utml. Mēs pieliekam spēkus, lai iznīdētu arī šādus atsevišķus tirdzniecības gadījumus un svarīga ir arī sabiedrības aktīva iesaiste, ziņojot par šiem prettiesiskiem gadījumiem, personām, kuras to organizē un veic” norāda I. Meikšāne.

Foto: Valsts policija

Valsts policija atgādina, ka aktīva cīņa ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu un alkohola realizāciju Rīgas Centrāltirgū tiks turpināta.



Policija aicina atsaukties personas, kuru rīcībā ir informācija par personām un faktiem saistība ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu un alkohola apriti. Informēt Valsts policiju ir iespējams rakstot e-pastu: krpp3b1n@riga.vp.gov.lv.



Anonimitāte tiek garantēta.