Piešķir 140 miljonus eiro atbalsta izmaksām Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmējiem un nodarbinātajiem

Līdzekļi tiks piešķirti no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Ar valdības lēmumu 140 miljoni eiro tiek piešķirti, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu darba devēju nodarbināto, pašnodarbināto personu, individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Savukārt 291 312 eiro tiek piešķirti, lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu veikšanu VID informācijas sistēmās saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem Covid-19 krīzes atbalsta pasākumu ieviešanai.

Ministru kabinets noteicis uzdevumu VID izmaksāt nodokļu maksātājiem un to nodarbinātajiem atbalstu saistībā ar ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu, kas radies valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ. 26. oktobra MK sēdē pieņemts lēmums, ka atbalsta periods ir no 2021.gada 1. oktobra līdz 30. novembrim - uz ārkārtējās situācijas laiku.

Ņemot vērā saimnieciskās darbības ierobežojumus, tiek ierobežota ne tikai uzņēmumu pelnīt spēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskajā darbībā tekošos maksājumus, piemēram, darbinieku algas, rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem un citus. Līdz ar to īpaši svarīgi no valsts puses sniegt atbalstu, kas novērš Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem iepriekš aprakstīto situāciju un stabilizē apgrozāmo līdzekļu plūsmu.

Lai nodrošinātu atbalstu nodokļu maksātājiem un to nodarbinātajiem saistībā ar ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu, kas radies valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ, un, pamatojoties uz MK noteikumos noteiktiem kritērijiem, VID veiks atbalsta izmaksu. VID atbalsta izmaksu veic tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Lai 2021. gadā nodrošinātu atbalsta izmaksu nodokļu maksātājiem, VID no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir nepieciešams papildu finansējums 140 miljonu eiro apmērā, tostarp apgrozāmo līdzekļu atbalsta sniegšanai 120 miljoni eiro, bet algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai - 20 miljoni eiro.

VID līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" iesniegs pa daļām, pieprasot sākotnēji 70 miljonus eiro.