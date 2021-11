FOTOREPORTĀŽA. Latvijas novados iemājo valsts svētku noskaņa

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Visas Latvijas pilsētas un pagasti jau 11. novembrī ietērpās košā sarkanbaltsarkanā svētku rotā, lai godam sagaidītu Latvijas 103. dzimšanas dienu. Jauns.lv piedāvā fotoceļojumu pa svētku rotās izgreznoto valsti – no Kurzemes rietumiem līdz Latgales austrumiem un no Zemgales dienvidiem līdz Vidzemes ziemeļiem. Svētku noskaņu fotogrāfijas publicējušas pilsētu un novadu pašvaldības savās mājaslapās un sociālajos tīklos. Protams, ka šī ir tikai neliela daļa no svētku noskaņas.