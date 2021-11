Remontēs skvēru pie Dailes teātra

Būvdarbus plānots sākt šoruden un pabeigt līdz nākamā gada rudenim. Plānots mainīt segumu, paplašināt zaļo zonu, iestādot jaunus kokus, uzstādīt solus un laternas.

Dailes teātra skvēru par 1,495 miljoniem eiro labiekārtos SIA "Kvinta BCL", īstenojot metu konkursā uzvarējušā biroja "Made arhitekti" ieceri.

Projekta kopējās izmaksas ir līdz 672 000 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 571 200 eiro, no pilsētas – līdz 100 800 eiro. Minētās summas attiecas tikai uz to skvēra daļu, kas pieder pašvaldībai.