Pavļuts aicina pret Covid-19 vakcinētos būt saprātīgiem

Pavļuts atgādināja, ka masveidīgas un plašas vīrusa izplatības apstākļos ir normāli novērot, ka inficēšanās pieaug arī starp vakcinētiem cilvēkiem. Šāda tendence novērota arī citās valstīs.

"Mērķis panākt, ka nevakcinēti cilvēki samazina kontaktus, ir panākts. Bet vakcinēto cilvēku kontaktēšanās, ar mazāku intensitāti, tomēr turpinās," sēdē sacīja Pavļuts. "Lūdzu arī vakcinētus cilvēkus būt saprātīgiem un palīdzēt mājsēdi kopīgiem spēkiem padarīt par sekmīgu, jo arī starp vakcinētajiem vīrusa izplatība notiek."

Foto: Veselības ministrija

Kā liecina Veselības ministrijas apokopotie dati, no 18. līdz 24. oktobrim Covid-19 atklāta 12 883 nevakcinētiem vai vakcinācijas kursu nepabeigušiem cilvēkiem, kā arī 4074 vakcinētiem cilvēkiem.

Aizvadītajā nedēļā nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 konstatēts 2,4 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.

Foto: Veselības ministrija

Apkopotā informācija atklāj, ka septembrī no Covid-19 miruši 15 cilvēki, kuriem bijis Covid-19 vakcinācijas sertifikāts. Lielākā daļa no šiem mirušajiem bijuši vecuma grupā no 70 līdz 89 gadiem.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs atgādināja, ka Covid-19 vakcīna mazāk pasargā pret pašu inficēšanos, bet vairāk pret stacionēšanos un nāvi.

Foto: Veselības ministrija

Arī dati par stacionētajiem pacientiem liecina, ka pārsvarā slimnīcās tiek nogādāti nevakcinētie Covid-19 pacienti.

Foto: Veselības ministrija

Komentējot vakcinēto cilvēku nāves gadījumus, Perevoščikovs norādīja, ka ir svarīgi, vai cilvēkam imunitāte pret vīrusu izveidojas uzreiz pēc potes saņemšanas. Tas atkarīgs no cilvēka organisma īpatnībām.

Saistītās ziņas Pirmdien Latvijā reģistrēti 1884 jauni Covid-19 gadījumi; miruši 43 pacienti Novērota "interesanta sakritība" ar Covid-19 inficēto vecuma grupās Plāno ieviest īstermiņa sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēdējās nedēļas laikā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits ir samazinājies par 2%, kaut arī veikto testu skaits ir palielinājies.

Perevoščikovs iepriekš norādījis, ka pacientu skaits slimnīcās stabilizējas, tomēr vēl apmēram divas nedēļas turpināsies šo pacientu skaita pieaugums. Savukārt saslimstība turpmāk var virzīties gan atkal uz palielināšanos, gan arī samazināšanos atkarībā no cilvēku kontaktiem.