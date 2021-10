Valsts kanceleja.

Jau pārsniegts ziemā piedzīvotā Covid-19 viļņa slimnīcās nonākušo skaita maksimums

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 131 Covid-19 pacients, bet 26 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā slimnīcās nonākušo Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1277 līdz 1352 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.