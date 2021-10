Stradiņa slimnīca ar izņēmumiem pārtrauc apmeklētāju plūsmu

Izņēmumi noteikti gadījumā, kad pacienti pēc iepriekšēja pieraksta dodas saņemt ambulatorās manipulācijas vai konsultācijas, vai arī pacienti pēc iepriekšēja pieraksta dodas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā vai stacionārā.

Pēc slimnīcā paustā, tuvinieku apciemojumi slimnīcā nav atļauti, taču ir atsevišķi gadījumi, kad ar ārstējošā ārsta atļauju pacienta piederīgo klātbūtne varētu būt atļauta, piemēram, ja pacients ir smagā stāvoklī un tuvinieki vēlas atvadīties.

Pacientu tuvinieki arī var nodot slimnīcas stacionāra pacientiem nepieciešamās lietas slēgtā iepakojumā.

Slimnīcas 15.korpusā tas iespējams katru dienu no plkst.8 līdz 19, 32.korpusā - darba dienās no plkst.8 līdz 19, bet 25.korpusā - darba dienās no plkst.7 līdz 16.

Jau ziņots, ka no 18.oktobra pārtraukta plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana vairumā slimnīcu, skaidroja Veselības ministrija.