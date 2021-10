Pirmskolu mācību iestādēs pret Covid-19 vakcinēti vai to pārslimojuši 83% pedagogu, skolās 87%, bet augstskolās - 89%.

“Mēs arī esam veikuši aptauju starp izglītības iestādēm, lai uzzinātu, cik skolotāji varētu pamest darbu pēc 15. novembra un arī šis procents ir ļoti neliels. Skolās tie ir 5,6% skolotāju un 6,5% tehniskie darbinieki, savukārt pirmskolas izglītības iestādēs ir 8,07% pedagogu un 7,55% tehnisko darbinieku. Pirmskolās šis skaits ir potenciāli lielāks, bet kopumā aina nav tik dramatiska,” norāda ministre.

Kā informē A. Muižniece, pēc šobrīd spēkā esošā regulējuma, pedagogi, kuri līdz 15. novembrim nebūs vakcinēti, darba devējs ir tiesīgs atstādināt no pienākumu veikšanas, kas nenozīmējot uzreiz atlaišanu no darba, bet gan dīkstāvi. “Mēs vēlreiz atkārtoti no valdības esam nosūtījuši Saeimai likumprojektu par to, lai arī darba devēji varētu šos te darbiniekus atbrīvot, bet tas Saeimas lemšanā,” skaidro A. Muižniece.