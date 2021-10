Kariņš norādīja, ka stingrie ierobežojumi, tostarp lēmums par mājsēdi, pieņemts pēc tam, kad eksperti cēluši trauksmi par to, ka pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieņemtie ierobežojumi ar mērķi samazināt kontaktēšanos tomēr nav snieguši gaidīto efektu.

Mājsēdes mērķis - "nospiest temperatūru"

"Tāpēc es sasaucu Krīzes vadības padomi. Kad mēs pieņēmām lēmumu, tas bija arī ekspertu ieteiktais, ka uz četrām nepilnām nedēļām ir ļoti stingra mājsēde," pastāstīja Kariņš. "Mērķis ir tāds, lai šis pīķis neizaugtu tik liels, lai šīs slimības transmisija izbeigtos ģimenēs, lai tā neieietu radu un draugu lokos tālāk."

Premjers norādīja, ka pēc četrām nedēļām tiek plānots atgriezties pie dzīves "zaļajā režīmā", tomēr, domājams, nevakcinētiem cilvēkiem būs vēl lielāki ierobežojumi nekā līdz šim.

"Tātad šis ir uz laiku, varētu teikt, lai "nospiestu temperatūru". Bet vienīgais, kas mūs izārstēs no šī, ir vakcinēšanās. Tas ir pamatu pamats. Mēs visi, arī mana ģimene, mēs esam vakcinēti, mēs esam spiesti sevi ierobežot, lai palīdzētu glābt slimnīcas, bet tas, kas mums ir pamatā jādara - visus pārējos jāpārliecina, lai viņi vakcinētos," pie cilvēkiem, kuri jau saņēmuši Covid-19 poti, vērsās Kariņš.

Premjers intervijā TV3 norādīja, ka nepieciešams panākt būtisku vakcinācijas aptveres palielinājumu, konkrētāk - jāpanāk, ka pret Covid-19 ir vakcinēti pie 90% senioru un pie 75% visas sabiedrības.

"Mums astoņpadsmit, deviņpadsmit gadus veci jaunieši ir vairāk vakcinēti, nekā astoņdesmitgadīgie seniori, kas ir traki, jo tie astoņdesmitgadīgie seniori ir tie, kuriem ir ļoti liela varbūtība nonākt slimnīcā un nomirt," sacīja Kariņš.

Viņš aicināja sabiedrību uzrunāt un pārliecināt seniorus vakcinēties, atgādinot arī par vientuļajiem senioriem, kuru dzīvību glābšanā ar informēšanu varētu palīdzēt arī kaimiņi. Kariņš atgādināja, ka šobrīd Latvijā ir iespējama arī vakcinēšanās mājās.

Vai ierobežojumu pieņemšanu kavējusi Saeima?

Atbildot uz komentāru, ka daļa ekspertu norādījusi, ka ierobežojumi un "lokdauns" ir nākuši par vēlu, Kariņš sacīja, ka ļoti labi saprot šos cilvēkus, kuri valdību par to kritizējuši.

"Es ļoti labi saprotu šos cilvēkus. Varu atgādināt, ka vasarā mums vakcinācija gāja ļoti labā tempā. Vairāk nekā 100 000 cilvēku nedēļā. Pienāca Jāņi, pēc Jāņiem faktiski nokritās kaut kur uz 30 000 nedēļā. Redzot šo visu, mēs valdībā apspriedām un pieņēmām likuma grozījumus, valdība tos pieņēma pāris nedēļas pēc Jāņiem, nosūtīja uz Saeimu un Saeima man vēl ne pilnīgi skaidru iemeslu dēļ toreiz to likumu nevirzīja uz priekšu," situāciju skaidro Kariņš.

Pēcāk sākusies "šūmēšanās", ka vakcināciju nevar noteikt kā obligātu, tomēr "valdība saprata, ka obligātums diemžēl būs jāievieš", stāsta premjers.

"Mēs zinājām, ka bija jāpanāk vakcinēšanās. Mēs meģinājām to ieviest par obligātu, bet tas neizdevās. Tagad mēs vēlreiz to darām, un šoreiz tas izdodas, jo mēs esam izsludinājuši ārkārtas situāciju. Arī vakardien valdībā mēs pieņēmām un tagad vēlreiz nosūtām uz Saeimu faktiski to pašu likumu, kas dod darba devējam tiesības atbrīvot no darba nevakcinētu cilvēku. Šoreiz es ceru, ka Saeima šo likumu steidzamības kārtā nekavējoties pieņems."

Kariņš atgādināja, ka valstīs, kurās ir augsta vakcinācijas aptvere, tostarp Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Īrijā, Covid-19 ierobežojumu vairs nav. "Vienīgā atšķirība starp mūsu un viņu sabiedrību ir, ka mums līdz šim ir bijusi milzu pretestība pret vakcīnām. Tagad tā pretestība mazinās," sprieda Kariņš.

Pret vakcinēšanos noskaņotos ģimenes ārstus jāsoda

Premjers intervijā "900 sekundēm" pauda savu negatīvo nostāju pret ģimenes ārstiem, kuri saviem pacientiem neiesaka vakcinēties.

"Es domāju, ka šos cilvēkus arī ārstu aprindām būtu jāsauc pie atbildības.

Ir jautājums, vai viņi vispār atbilst savam amatam, vai pandēmijas laikā cilvēks ar ārsta grādu drīkstētu turpināt darbu, ja viņš ir ieteicis cilvēkiem nevakcinēties," sacīja Kariņš.

Tāpat viņš piebilda, ka bargāki sodi būtu jānosaka tiem, kuri uzturas sabiedrībā, zinot, ka ir inficējušies ar Covid-19: "Ja cilvēks ir zināmi inficējies un viņš atrodas sabiedrībā, tas jau ir noziegums. Viņš var tiešā veidā izraisīt cita cilvēka nāvi."

"Ja esi nevakcinēts, tad turpini sēdēt mājās, kamēr esi vakcinēts"

Kariņš atgādināja, ka Ministru kabineta ārkārtas sēdē šodien spriedīs par "lokdauna" ieviešanu no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim.

Šobrīd eksperti strādājot pie noteikumu specifikas, bet Kariņš mierināja, ka, līdzīgi kā iepriekš izsludinātās mājsēdes laikā, piemēram, suņus laukā drīkstēs vest arī pēc plkst. 20, kad paredzēts mājsēdes sākums.

"Mums veselais saprāts valstī ir ļoti dzīvs, arī Valsts policijas priekšnieks apstiprināja, ka meklēs tos būtiskākos un nevis vienu individuālo gadījumu, kad cilvēks varbūt vakarā tiešām ir izgājis no dzīvojamās mājas ar suni," stāstīja Kariņš.

Savukārt pēc četrām nedēļām valstī tiks noteikti tādi ierobežojumi, kādi tie ir šodien, bet vēl stingrāki tie varētu būt nevakcinētiem cilvēkiem.

"Respektīvi nevakcinēts cilvēks pēc četrām nedēļām gandrīz nekur vairs nevarēs tikt. Tas mērķis būtu – ja esi nevakcinēts, tad turpini sēdēt mājās, kamēr esi vakcinēts," norādīja premjers. "Jo tas cilvēks pats ir ļoti apdraudēts, viņš apdraud apkārtējos, apdraud mūsu veselības aprūpes sistēmu, kas skar ikkatru – vakcinētu un nevakcinētu."

Kariņš aicināja paciesties šīs četras nedēļas un vakcinēties, jo "pēc četrām nedēļām nekas brīvāks nevakcinētam cilvēkam nebūs".

"Nevakcinētam cilvēkam būs aizvien grūtāk mūsu valstī saņemt preces vai pakalpojumus," sacīja Kariņš.

