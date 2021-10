Stacionēto vakcinēto Covid-19 pacientu statistikā nonāk arī cilvēki ar citām saslimšanām

Viņš informēja, ka kopējā Covid-19 pacientu skaitā "iekrīt" arī vakcinētie bez simptomiem, kurus slimnīcā atrod, veicot pacientu testēšanu. Piemēram, pacients pēc avārijas nonāk slimnīcā, viņš tiek testēts, un tiek atklāts arī Covid-19, lai gan cilvēkam nav Covid-19 simptomu.

"Bet viņi vienalga iekrīt statistikā par Covid-19 saslimušajiem, lai gan no Covid-19 mēs viņus neārstējam. Bet viņi tiek izolēti un tāpēc aizņem šīs Covid-19 paredzētās gultas," uzsvēra RAKUS speciālists.

Viņš uzskata, ka sabiedrībai būtu jāskaidro, ka veidojas vakcinēto ar Covid-19 sasirgušo un vakcinēto statistika, jo cilvēki redz tikai ciparus.

"Bet cilvēks var nonākt slimnīcā ar jebkādu slimību, ar apendicītu, un mēs, lai neielaistu infekciju nodaļās, skrīnējam arī daļu no vakcinētām personām. Ja mēs atdalīt tikai tos, kuriem reāli jāārstē Covid-19 ar plaušu bojājumiem, vakcinēto īpatsvars būtu vēl mazāks," pārliecināts ārsts.

Jau ziņots, ka ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 166 Covid-19 pacienti, bet 110 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1114 līdz 1134, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

166 stacionētie ir trešais lielākais diennaktī slimnīcās ievietoto personu skaits. Visaugstākais tas bija 14.janvārī, kad iepriekšējā diennaktī stacionēja 179 pacientus.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1000 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 134 - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 16 379 Covid-19 pacienti.

Saskaņā ar Veselības ministrijas 31.augusta valdības sēdē sniegto informāciju, galēja slimnīcu pārslodze tiktu sasniegta, stacionēto skaitam pārsniedzot 1500 robežu. Arī veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) preses konferencē pagājušajā nedēļā pieminēja 1500 stacionēto skaitu kā veselības nozares iezīmēto robežu.