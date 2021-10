Covid-19 nodaļa Rīgas Stradiņa slimnīcā. (Foto: Valsts kanceleja. )

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits diennakts laikā pieaudzis par 6,1%, sasniedzot 954 gadījumus

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 144 Covid-19 pacienti, bet 70 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 899 līdz 954, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.