Nevakcinētajiem studentiem jākravā čemodāni - kopmītnēs viņi vairs nedrīkst dzīvot

No Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dienesta viesnīcās dzīvojošajiem 1500 studentiem nevakcinēti ir 30. Viņiem jākravā mantas, jādodas prom. Visgrūtāk ir studentiem no attālākajiem reģioniem, kuriem īres cenas Rīgā ir par augstu. Lai daļa nevakcinēto nepaliktu bez pajumtes, RTU viņiem uz dažām dienām, kamēr atrod ko piemērotu, ierāda nakšņošanai no visiem izolētas telpas.

"Ņemot vērā, ka ne visiem studējošajiem ir uz kurieni pārvākties, mēs individuāli ar katru runājam, meklējam iespējas, kamēr viņi meklē savu jauno mītnes vietu," TV3 norāda RTU administratīvais direktors Juris Iljins.

Teju bez pajumtes palikušajiem nepotētajiem jauniešiem ar padomu palīdz arī studentu parlaments.

"Mēģinām ieteikt kaut kādas labākās vietas, kur meklēt jaunas mājvietas vai citas vietas, kur apmesties. Protams, mēs neapsēžamies un katram individuāli nemeklējam dzīvokli, varam tikai ieteikt. Tad ir jautājums, kā viņš to risina tālāk," skaidro RTU Studentu parlamenta prezidente Anete Tarasova.

Tikmēr no Latvijas Universitātes (LU) piecām dienesta viesnīcām tiek izlikti 20 nevakcinētie studenti. Viņiem šodien nobloķētas ieejas kartes. Pirms tam gan jauniešu vecāki zvanījuši un lūgušies neizlikt viņu bērnus uz ielas.

Nevakcinētajiem studentiem ar zemiem ienākumiem arī Latvijas Universitāte, līdzīgi kā RTU, ļaus vēl tomēr dažas dienas uzturēties kopmītnēs, pārvietojot tos uz ēkas daļu, kas nodalīta no kopējās plūsmas.

"Ir arī studenti, kas pārtrauc studijas, jo nav šī sertifikāta. Mēs runājam ar viņiem, cenšamies noskaidrot, vai viņi atgriezīsies viesnīcā pēc kāda laika. Daļa nopietni nolēmusi nevakcinēties, bet to nav daudz. Daži saka, ka paņems studiju pārtraukumu ar domu, ka pēc gada situācija mainīsies," norāda LU Infrastruktūras departamenta vadītājas vietniece Daiga Štelmahere.

Viņa arī uzskata, ka, liekot no dienesta viesnīcām izdzīt nevakcinētos studentus, valdība radījusi pat epidemioloģiski riskantāku situāciju. Tagad šie jaunieši naudas taupīšanas dēļ, visticamāk, īrēs dzīvesvietu ar skaitliski vairāk cilvēkiem vienā dzīvoklī nekā savas universitātes viesnīcā. "Mums tomēr šeit ir dezinfekcijas līdzekļi, viesus iekšā nelaižam, viss tiek ievērots. Te ir drošāka vide," norāda Štelmahere.

RTU un LU par problemātiskākiem gadījumiem sauc ārzemju studentus no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES). Viņu izcelsmes valstīs iegūtos vakcinācijas sertifikātus mūsu Nacionālais veselības dienests (NVD) nespēj pielīdzināt solītajās divās nedēļās, un tad arī šiem ārvalstu studentiem ir jāpamet kopmītnes.

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.